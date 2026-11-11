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施坦威鋼琴年度限時購琴特惠11/13至15 購琴最高立省2萬元

紐約訊
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施坦威鋼琴廠年度限時購琴特惠，最高立省2萬元。
施坦威鋼琴廠年度限時購琴特惠，最高立省2萬元。

AI摘要

文章摘要整理：

施坦威紐約鋼琴廠將於11月13日至15日舉辦限時購琴特惠，涵蓋多款琴型並提供最高省2萬元優惠與十年升級承諾。

世界頂級鋼琴製造商施坦威（Steinway & Sons）紐約鋼琴廠，近日宣布為配合2027年生產計畫及布局調整，將於11月13日至15日舉辦「限時原廠購琴特惠」活動。這對正在規劃添置鋼琴的家庭與音樂愛好者而言，是選購頂級琴款的絕佳機會。

施坦威鋼琴一直被視為現代鋼琴工藝的典範，其不僅擁有豐富的音色表現力、細膩的觸感，更兼具經典美學與長期保值價值，長期以來是全球頂級鋼琴演奏家及音樂機構的首選。

本次限時特惠活動，涵蓋了不同預算與需求的優質選擇：

* Essex 系列：專為預算內希望擁有第一架原聲鋼琴的家庭設計。該系列依舊採用施坦威標準的音板、弦列與擊弦機，以親民價格提供高品質音色。

* Boston 系列：知名音樂節與院校的熱門選擇，適合已形成穩定演奏習慣、追求音色與觸鍵層次的朋友。

* 施坦威三角鋼琴：鋼琴藝術的巔峰之作，代表製琴工藝的極致。

除了價格優惠外，施坦威更推出「十年升級承諾」：凡於活動期間購買 Essex 或 Boston 鋼琴的顧客，十年內若計畫升級為一台全新的施坦威三角鋼琴，可將當初購買琴款的原價進行全額抵扣，讓您的鋼琴投資更有保障。

年度限時優惠於11月13日（星期五）至15日（星期日）舉行，活動期間購琴最高可省2萬元。

特別說明：數量有限，先到先得。本次活動僅開放提前預約，不接受未預約參訪。了解活動細節或安排專人看琴服務，請上官網（https://www.steinway.com/promo/rebate-cn）預約，或掃描現場指定的二維碼聯絡華語鋼琴顧問，為您提供個人化的購琴諮詢。

精華 FAQ

  • 活動時間為11月13日（星期五）至15日（星期日），僅開放提前預約，不接受未預約參訪，且數量有限，採先到先得方式安排看琴與購買。

  • 活動涵蓋Essex、Boston與施坦威三角鋼琴。Essex適合預算內購置首台原聲琴的家庭，Boston適合進階演奏者，施坦威三角則是頂級選擇。

  • 凡於活動期間購買Essex或Boston者，10年內若升級全新施坦威三角鋼琴，可將原購琴款的原價全額抵扣，等於讓前期購琴更具彈性與保值保障。

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