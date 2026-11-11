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壽星花園療養院 短期康復華語照護旗下三院設華人部 中式餐飲華語翻譯

紐約訊
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AI摘要

文章摘要整理：

壽星花園療養院為華人病患提供短期康復、住宿護理、華語翻譯與中式餐飲，旗下三家療養院另設華人部，方便社區長者申請入住。

骨折或中風後需要短期康復的華人病患，可以考慮布碌崙壽星花園療養院（Longevity Garden）。該院專為華人提供短期康復治療及住宿護理服務，由華人醫護人員全程管理，並設有24小時華語翻譯，工作人員以熱忱態度服務每一位客戶。

院內採用亞洲庭院設計風格，每天供應中國風味餐飲。院方也安排了多元的娛樂活動，包括麻將、太極、卡拉OK、賓果遊戲及收看中文電視等，讓院友的生活更豐富有趣。

壽星花園療養院集團（The Allure Group）旗下共有六家療養院，合計為社區提供1,436個床位。其心臟復建護理與短期物理康復治療在醫療界備受讚譽。短期康復療程會依患者需要量身訂製康復計畫，項目主要包括腿部物理治療、手部職能治療、語言治療及視力平衡訓練。治療師根據每位患者的情況安排療程，並配合先進的物理治療器材，協助患者在百天內安全出院。

集團旗下有三家療養院特別以服務華人社區為重點：位於威廉斯堡、鄰近華埠的貝德福中心（Bedford Center for Nursing and Rehabilitation，華人部設於三樓）；交通便利、院友過百人的大衛王中心（King David Center for Nursing & Rehabilitation，設有華人部）；以及視野開闊、鬧中取靜的哈密頓花園（Hamilton Park Nursing and Rehabilitation，華人部設於五樓）。

這三家療養院大多以中式庭院風格裝潢，同樣備有24小時華語翻譯，每天午、晚兩餐供應中式餐飲，並依照華人的生活習慣安排文娛活動，院內也常備華文報章及中文電視。持有紅藍卡或白卡病人，經醫院轉介，都有資格申請入住。

有意參觀或查詢詳情，請聯絡布碌崙壽星花園療養院任小姐，電話：347-585-5928，電郵：[email protected]

精華 FAQ

  • 該院主要服務骨折或中風後需要短期康復的華人病患，提供量身訂製的治療與住宿護理，並由華人醫護團隊全程管理，協助病人安全出院。

  • 院內設有24小時華語翻譯，並供應中國風味餐飲，還安排麻將、太極、卡拉OK、賓果及中文電視等活動，照顧華人的生活習慣。

  • 旗下設華人部的有貝德福中心、大衛王中心及哈密頓花園，並配合中式裝潢與中文服務；持紅藍卡或白卡、經醫院轉介者即可申請入住。

中風 療養院

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