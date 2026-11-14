我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

世界日報與麥當勞合辦教育博覽會 11/22法拉盛登場 專家解析大學申請趨勢

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報與麥當勞去年合辦的教育博覽會現場，家長與學生踴躍出席，專心聽取大學申請資...
世界日報與麥當勞去年合辦的教育博覽會現場，家長與學生踴躍出席，專心聽取大學申請資訊。

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報與麥當勞將於11/22在法拉盛舉辦教育博覽會，邀專家解析升學趨勢、AI影響與獎學金資源，並安排大學招生官面對面交流。

面對大學申請季，學生與家長如何提早準備、掌握申請方向？由世界日報麥當勞合辦的2026麥當勞教育博覽會，將於11月22日（星期日）舉行，活動時間為中午12時至下午3時30分，地點在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳（135-20 39th Ave., Fl 2 BR, Flushing）。現場將介紹高中階段的課業準備與升學規劃，並探討未來幾年美國大學招生趨勢，以及學生如何展現個人特色與競爭力。

本次講者包括前紐約大學招生官、EliteLink創始人兼執行長王曾安琪（Serene Wang）。她將談論AI發展對大學招生可能帶來的影響，並分享招生過程中的評估方式，以及學生如何在申請材料中呈現自身優勢。另一位講者是前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士（Dr. Nancy King Wang）。她曾任高中英語教師、中文教師、雙語心理輔導教師及副校長，並曾教授大學心理學課程。金博士將分享高中生如何安排課業與升學準備，逐步建立適合自己的申請計畫。

除了專家演講，麥當勞獎學金得主也將分享親身經歷，談談申請過程與學習心得。活動現場並設有麥當勞品牌體驗區，提供獎學金申請資訊及相關資源。作為活動合辦方，麥當勞在體驗區另設互動活動，參與者只要完成現場互動，即有機會獲得限量麥當勞周邊禮品。麥當勞長期致力於支持社區教育與青年發展，希望透過這場博覽會，讓學生與家長能獲得最新的大學申請資訊，並了解如何運用獎學金資源降低經濟壓力。

此外，現場還會有大學招生官到場，面對面介紹學校、答疑解惑。參與院校包括史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）、紐約市立大學雷門學院（CUNY Lehman College）、紐約市立大學皇后學院（CUNY Queens College）等多所大專院校，讓學生與家長能直接與招生官交流，掌握第一手招生資訊。活動現場還安排抽獎活動，來訪者均有機會贏得神秘禮品。

世界日報與麥當勞攜手舉辦本次教育博覽會，旨在為學生、家長及社區民眾提供升學與獎助學金資訊，協助家庭更有方向地規劃升學之路。活動免費入場，歡迎有意參加者掃描QR Code報名。洽詢電話：世界日報活動組718-746-8889，分機213。

線上報名：11/22(日)2026麥當勞教育博覽會→點此報名

世界日報與麥當勞去年合辦的教育博覽會現場，家長與學生踴躍出席，專心聽取大學申請資...
世界日報與麥當勞去年合辦的教育博覽會現場，家長與學生踴躍出席，專心聽取大學申請資訊。

掃描QR Code即可免費報名。
掃描QR Code即可免費報名。

精華 FAQ

  • 活動將於11月22日中午12時至下午3時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行。現場包含升學講座、大學招生官交流、獎學金資訊、品牌體驗區與抽獎活動。

  • 講者包括前紐約大學招生官、EliteLink創始人兼執行長王曾安琪，以及前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士。兩人將分別談AI對招生的影響、申請評估方式與高中課業規劃。

  • 參與者可直接向多所大學招生官提問，了解學校特色與招生資訊，也能取得麥當勞獎學金相關資源。活動免費入場，適合想提早規劃升學方向的家庭。

法拉盛 麥當勞 世界日報

上一則

風暴剛過又遇「全美停飛」紐約逾千航班延誤取消

下一則

涉暴力搶劫長島71歲翁 警公布3嫌照片
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

麥當勞教育博覽會 11月22日喜來登酒店登場

麥當勞教育博覽會 11月22日喜來登酒店登場

麥當勞教育博覽會於11月22日登場 資深顧問於法拉盛解密大學申請

麥當勞教育博覽會於11月22日登場 資深顧問於法拉盛解密大學申請
州會考退場 皇后區25學區談升學銜接

州會考退場 皇后區25學區談升學銜接
灣區私校4年學費動輒25萬元 孩子升學真的更有優勢？

灣區私校4年學費動輒25萬元 孩子升學真的更有優勢？

熱門新聞

一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

2026-11-11 16:26
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

2026-11-12 16:47
布碌崙一棟建築11日部分倒塌，當地媒體報導有人受困，救援人員在現場展開搜救。(路透)

紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

2026-11-11 20:55
唐元雋承認代表中國政府從事間諜活動，被判3年刑期，但獲得緩刑。（本報檔案照）

承認為北京當間諜 旅美民運人士唐元雋獲判緩刑

2026-11-13 15:24

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11