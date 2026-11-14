布碌崙威廉斯堡廉租屋開放申請 217個單位 月租751元起 11/25截止

布碌崙廉租公寓大廈KINGSLAND COMMONS BUILDING 2外觀模擬圖，現正接受入住申請。

由「紐約市 房屋連結」（NYC Housing Connect）推出的可負擔住房出租KINGSLAND COMMONS BUILDING 2，位於布碌崙 威廉斯堡，免申請費、免仲介費。有意申請，必須在2026年11月25日（含當日）前寄出（以郵戳為準）或線上提交申請書，逾期不候。

KINGSLAND COMMONS BUILDING 2為禁菸大樓，共有217個新建單位，位於89 MASPETH AVENUE, WILLIAMSBURG, BROOKLYN。該樓設施完備周全，計有自行車存放室、社區室、租戶休息室、健身室、兒童遊樂室、戶內洗碗機和微波爐、免費戶內及公共區域寬頻Wi-Fi、24小時全天候前台保全人員、刷卡式公共洗衣房（需額外付費）。交通方面，附近有地鐵L線及公車B24。

凡是符合該方案規定的收入和家庭人數要求的個人或家庭均可申請。該樓出租單位分一至三房，家庭人數1至7人，月租751元至3,220元，家庭年收入2萬9,418元至16萬8,320元，資產限制5萬880元至13萬5,680元，詳情請瀏覽：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb。符合資格的申請人還須滿足額外的選擇標準。居住在紐約市的申請人在公寓分配方面享有普遍優先權。此外，一定百分比的單位預留給行動能力殘障申請人（5%）、視力／聽力殘障申請人（2%）；並優先分配一定百分比的單位給布碌崙第1社區委員會的居民（20%）、市政雇員／退伍軍人（10%）。

申請人另請注意以下事項：（1）租金包括供暖、冷氣及熱水。租戶需自行負擔電費（含電爐用電）。（2）家庭人數包括所有將與您同住的人，包括父母和孩子。（3）家庭收入包括工資、時薪、小費、社會安全福利金、子女撫養費及其他收入。收入標準可能會有變動。（4）該方案規定的最低收入可能不適用於持有Section 8或其他符合資格的租金補貼申請人。申請人同樣須符合資產限額。

請透過線上或郵寄方式申請。如需線上申請，請瀏覽：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。如需透過郵寄方式索取申請表，請寄送一個已填寫好回郵地址的信封至：Kingsland Commons Building 2, c/o CGMR Housing Equity Project, Inc., PO Box 1103, 25 New York Avenue, Sound Beach, NY 11789。每個開發專案僅限提交一份申請，請勿既線上申請又郵寄紙本申請表。提交多份申請的申請人可能會被取消資格。

截止日期過後，將透過抽籤流程選定申請人予以審核。若您的申請被選中且看起來符合資格，您將被邀請提交更多文件，以繼續參加資格審定流程。通常會在申請截止日期後2至10個月內聯絡申請人。您將被要求提交文件以核實您的家庭人數、家庭成員身分及家庭收入。

該大樓透過紐約市住房開發公司（HDC）和紐約市住房保護與發展局（HPD）的極低收入和低收入家庭住房可負擔性（ELLA）計畫，以及HPD的強制性包容性住房（MIH）計畫興建。紐約市致力在各社區推動包容性住房。