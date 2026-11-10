法拉盛整齊牙科歲末感恩大特惠植牙、矯正享折扣 再推「植2送1」

整齊牙科金院長推薦歲末特惠，全口植牙 $28,800 等多項優惠。

AI摘要 文章摘要整理： 深耕大紐約地區25年的整齊牙科推出歲末優惠，涵蓋植牙、矯正與美白療程，並以3D數位導航植牙技術與多州門診服務吸引患者。

在大紐約地區深耕長達四分之一世紀的「整齊牙科」（Prime Smile Implants），即日起推出歲末感恩特惠活動。項目涵蓋全口植牙 $28,800、種植覆蓋義齒 $2,500（原價 $5,000）等多項優惠，更推「植2送1」好禮（可與親友共享），另有牙齒矯正 $3,900 及牙齦治療 6 折等多重優惠。對於有牙齒困擾、計畫趁年底修復牙齒、盡享節慶美食的民眾來說，不妨把握機會。

整齊牙科由資深金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。金院長強調：「擁有一口好牙，不僅是吸收均衡營養、維護身心健康平衡的基礎，更是享受美食與人生的關鍵。此外，整齊美觀的皓齒，對於增進自信、建立良好的人際關係也有莫大裨益。」針對許多人恐懼的植牙手術，金院長說明，診所全面採用先進的 3D 數位導航植牙技術，具備以下六大優勢：1. 一天完成：無傳統大切口、疼痛感低、術後恢復迅速。2. 準確度高：透過 3D 電腦掃描，精確判讀患者口內的立體影像與神經血管走向。3. 安全性高：醫師可預先模擬骨質缺損修補方案，保障患者安全。4. 親水性佳：骨整合效果好，特別適合糖尿病 與骨質疏鬆症患者。5. CAD/CAM 設備：結合口腔掃描技術，提供精密的微創植牙。6. 手術時間短：減少回診次數，適合忙碌的上班族與高齡長者。

為了提高手術成功率並延長植體使用壽命，該診所引進韓國 Osstem 植體，亦備有瑞典、德國製植體，以及專為美容需求設計的新式瑞士氧化鋯（Zirconia）全瓷植牙，能滿足不同患者的多元需求。

整齊牙科提供全面的齒科服務，除一般洗牙與補牙外，還提供牙齒整型與矯正（包含傳統、舌側、透明隱形與快速矯正），並開闢「交通事故特殊治療」，接受汽車保險理賠。在美容牙科方面，也提供瓷牙貼片、激光美白及熱門的 ZOOM 美白療程。

診所受理汽車保險及各類牙科 PPO 保險，目前於紐約與新澤西兩州均設有門診，且皆附設便利停車位。紐約州法拉盛 診所地址：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354（入口位於羅斯福大道），電話：718-460-9440 / 718-460-9441，時間：週一至週五上午10時30分至晚間7時，網站：primesmiledentalist.com，電郵：[email protected]；新澤西州 Ridgefield 診所地址：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，時間：週二、週四、週六上午10時至下午5時，網站：AlignDentalCare.com。