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大文行率美國茅友團 赤水河溯源 走進超級工廠 見證茅台進行時

紐約訊
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美國大文行攜「美國茅友團」齊聚赤水河谷，展開茅台深度之旅。
美國大文行攜「美國茅友團」齊聚赤水河谷，展開茅台深度之旅。

10月12日至17日，茅台全美最大總代理美國大文行酒業有限公司攜手來自美國餐飲、文化、藝術與傳媒領域的華人代表組成的「美國茅友團」，齊聚赤水河谷，展開了一場深具人文底蘊的溯源之旅，親身體驗這一中國白酒文化的傳奇。

對於常年定居海外的華僑華人而言，茅台是海外僑團春宴、婚慶喜宴及中秋團圓時餐桌上的「老朋友」。紐約州立大學教授李文心曾撰文提出「茅台之問」：中國名酒林立，茅台究竟憑何脫穎而出、享譽海內外？作家黃文泉則坦言，過去對茅台「只聞其香，不知其源」。

在茅台的中國酒文化城，大文行副總裁張太有感而發：駐足於歷史陳列館，茅台自上世紀揚名海外到如今融入全球生活，依靠的是一代代釀酒人對卓越品質的極致堅守，大文行三十多年來在美國推廣茅台的種種努力一起浮現，這是一代又一代人共同努力的成果。

此行適逢農曆九月「重陽下沙」，正是茅台順應天時、開啟新一年釀造週期的關鍵起點。在製酒車間，黃文泉目睹匠人們揮鍬潤糧、步伐沉穩；在包裝車間，又見女工凝神繫帶、逐瓶精檢。他深有感觸地表示，釀造展現對古法技藝的精準掌控，包裝體現對流程細節的一絲不苟，二者共同築牢了品牌根基。

實地探訪讓海外嘉賓的理解從風味品鑒昇華為文明共鳴。李文心教授指出，目睹工匠恪守數百年古法，令人真切體會到歷史與當下的奇妙交融；富瑤集團總裁湯鑫墀與大紐約藝術家協會主席項靜文則直言，初抵小鎮便酒香撲鼻，這種順應自然、堅持手工發酵的生產哲學，正是品牌最不可撼動的護城河。

在前新華社資深記者趙仁方眼中，茅台更承載著跨越時空的親情與念想，是赴美行囊裡的牽掛，也是回鄉省親的厚禮。行程尾聲，美國酒店華裔協會董事會主席黃華清寫下「世界需要茅台，茅台需要世界」的寄語。他強調，茅台的國際化不僅在於市場拓展，更在於以酒為媒，向世界傳遞東方智慧。

作為深耕北美三十餘年的合作夥伴，美國大文行酒業副總裁張太總結此行：企業長期透過中秋品鑒會與社群雅集，讓海外多元受眾在杯盞間領略東方韻味。

「僑者，橋也。」這場赤水河之行不僅讓鄉愁有了具象依託，更見證了傳統工藝在現代工業中的蓬勃生機。

美國大文行酒業有限公司是中國酒在美國的最大推手，同時亦是茅台在美國的最重要合作夥伴。大文行全美訂貨電話：718-832-1188。網址：www.diamondhong.com。

精華 FAQ

  • 參訪團於10月12日至17日走進赤水河谷，先後參觀中國酒文化城、製酒車間與包裝車間，並體驗茅台重陽下沙的釀造現場，從風味認識延伸到文化與工藝溯源。

  • 文中指出，茅台常出現在僑團春宴、婚慶喜宴與中秋團圓等場合，成為海外華人餐桌上的老朋友，也承載鄉愁、親情與回鄉省親時的情感記憶。

  • 大文行深耕北美30多年，是茅台在美國的重要合作夥伴，透過品鑒會與社群活動推廣品牌，讓更多海外受眾理解茅台不只是一瓶酒，更是東方文化與智慧的載體。

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