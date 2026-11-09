游向陽博士解析秋季腸胃三大隱患 無痛腸胃鏡助華人精準把關

隨著秋意漸濃，大紐約地區的氣溫逐漸轉涼，腸胃科的門診量往往會悄悄上升。臨床觀察發現，秋天是腸胃與肝膽胰疾病的高發期。

位於法拉盛 中心富頓廣場的「游向陽腸胃肝膽專科診所」，由擁有三十多年臨床與科研經驗的游向陽醫學科學雙博士（Xianyang Yio, MD, PhD）為民眾解析三大常見的「秋季消化道危機」，並強調早期篩查的重要性。

三大不容忽視的秋季腸胃隱患：

（一）氣溫驟降引發胃食道逆流與潰瘍復發：

游向陽指出，人體接觸冷空氣時，胃酸分泌會增加，胃黏膜血液循環也會變差，若飲食不當，容易引發胃食道逆流（胃反酸、胸口灼熱），甚至導致胃潰瘍、十二指腸潰瘍等舊疾復發。

（二）盲目進補與暴飲暴食造成肝膽胰超載：

不少華人 入秋後喜歡以麻辣火鍋、羊肉爐或薑母鴨暖身，或大啖秋蟹。游向陽警告，高油、高脂肪的飲食若在短時間內大量攝取，會加重肝臟與膽囊的負擔，誘發急性膽囊炎；本身有脂肪肝或膽結石的患者，更可能引發急性胰臟炎。

（三）病毒性腸胃炎悄悄逆襲：

秋天是諾羅病毒與輪狀病毒等病毒性腸胃炎開始活躍的季節。游向陽表示，這類病毒傳染性極高，主要透過糞口途徑傳播，吃進受污染的食物或未煮熟的海鮮，就會出現劇烈吐瀉、發燒等症狀，常在家庭或辦公室引發群聚感染。

游向陽畢業於西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine），擁有醫學博士（MD）及科學博士（PhD）學位，現任西奈山醫療中心主治醫師，並在法拉盛醫院等多家醫院任職。

游向陽強調，胃痛、脹氣、反酸等常見症狀，可能隱藏潰瘍、息肉甚至早期癌症的風險。若出現持續性上腹部疼痛、吞嚥困難、胸口燒灼感、持續噁心嘔吐，或是吐血、便血、黑便以及不明原因的體重減輕，切勿自行服用成藥，應儘速就醫。

診所設有門診手術中心（Endoscopy Suite），提供無痛胃鏡（Endoscopy）、無痛腸鏡（Colonoscopy）、藥丸式小腸鏡檢查（Capsule Endoscopy）以及食道胃酸返流測試（pH Monitoring）等檢查。

所有檢查均由註冊麻醉醫師與執照醫療團隊全程監控，患者在無痛的睡眠狀態下，幾十分鐘即可完成篩查。大腸息肉可當場切除，免去往返大型醫院排隊與住院。

醫療團隊可提供英語、國語、福州話以及粵語服務。

診所接受第一保健（Healthfirst）、飛達利斯（Fidelis Care）、聯合健康保險（UnitedHealthcare）、藍十字藍盾（BlueCross BlueShield）、維家（Wellcare）、1199等大紐約地區主流醫療保險，以及Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）。沒有醫療保險的現金患者，診所亦提供看診與檢查優惠套餐。

診所地址：39-16 Prince Street, Suite 354, Flushing, NY 11354（法拉盛王子街富頓廣場3樓354室）。電話：(718) 886-6292。