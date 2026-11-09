近期活動
11/09（週一）
●瑜伽課
Yoga
11/9, 6:15 p.m.–7:15 p.m.
Location: 422 Weaver Ave., Fort Totten Park, Bayside
https://www.nycgovparks.org/events/2026/11/09/yoga
11/10（週二）
●幼兒親子律動遊戲（18個月至3歲）
Tiny Tots
11/10, 10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Bowne Park Field House, Flushing
https://www.nycgovparks.org/events/2026/11/10/tiny-tots-session-1
11/11（週三）
●植物園農產品攤位
Farm Stand
11/11, 2:00 p.m.–5:00 p.m.
Location: 43-50 Main St., Flushing
https://queensbotanical.org/event/farm-stand-2/2026-11-11/
11/12（週四）
●法拉盛草原可樂娜公園5公里夜跑
NYRR Open Run: Flushing Meadows Corona Park
11/12, 6:45 p.m.–8:00 p.m.
Location: United Nations Ave. South Entrance, Flushing Meadows Corona Park
https://www.nycgovparks.org/events/2026/11/12/nyrr-open-run-flushing-meadows-corona-park
11/13（週五）
●森林公園復育志工（需預約）
Restoration Fridays at Forest Park
11/13, 10:00 a.m.–12:00 p.m.
Location: Park Lane South and Myrtle Ave., Forest Park, Queens
https://www.nycgovparks.org/events/2026/11/13/restoration-fridays-at-forest-park
11/14（週六）
●動物牙齒的生存秘密
Behind The Smile: Animal Adaptations Revealed
11/14, 11:00 a.m.–12:30 p.m.
Location: Hoyt Ave. North and 19th St., Astoria Park
https://www.nycgovparks.org/events/2026/11/14/behind-the-smile-animal-adaptations-revealed
11/15（週日）
●護鳥窗貼手作工作坊
Nature's Workshop: Bird Friendly Windows
11/15, 1:00 p.m.–2:30 p.m.
Location: 164th St. and Lithonia Ave., Kissena Park, Flushing
https://www.nycgovparks.org/events/2026/11/15/natures-workshop-bird-friendly-windows
如果您的商業活動希望加入上述周活動表，請發email給我們：[email protected]。
活動類型相當多元，包括瑜伽、幼兒親子律動、農產品攤位、夜跑、復育志工、動物知識講座，以及護鳥窗貼手作工作坊，適合不同年齡與興趣的居民參與。 活動時間從11/9（週一）開始，依序排到11/15（週日）結束，幾乎每天都有1場活動，方便民眾依照自身行程選擇參加。 幼兒親子律動適合18個月至3歲家庭；森林公園復育志工適合想參與環境保育者；護鳥窗貼與動物牙齒主題活動，則特別適合喜歡自然與科普內容的人。
精華 FAQ
活動類型相當多元，包括瑜伽、幼兒親子律動、農產品攤位、夜跑、復育志工、動物知識講座，以及護鳥窗貼手作工作坊，適合不同年齡與興趣的居民參與。
活動時間從11/9（週一）開始，依序排到11/15（週日）結束，幾乎每天都有1場活動，方便民眾依照自身行程選擇參加。
幼兒親子律動適合18個月至3歲家庭；森林公園復育志工適合想參與環境保育者；護鳥窗貼與動物牙齒主題活動，則特別適合喜歡自然與科普內容的人。
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