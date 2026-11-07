澳門巴黎人攜手酩悅 慶冬日盛典17公尺倒掛聖誕樹 緞結雅藝館登場

澳門巴黎人日前舉行亮燈儀式。

AI摘要 文章摘要整理： 澳門巴黎人攜手酩悅香檳推出冬日活動，以17公尺倒掛聖誕樹、全亞洲首個緞結雅藝館及多項餐飲禮遇，慶祝開業10週年並延續節日熱潮。

澳門 巴黎人賭場（The Parisian Macao）攜手香檳品牌酩悅香檳（Moët & Chandon），以盡顯法式風情的「酩悅賀佳節 禮賞巴黎人」活動為開業十週年慶典畫上圓滿句號，亮點包括高達17公尺、飾以巨型酩悅緞結的倒掛聖誕樹。活動日前在澳門巴黎人大堂舉行亮燈儀式，酩悅香檳品牌大使、演員文佳煐親臨出席；活動將持續至2027年1月3日，邀請賓客品酩專屬香檳及享受節日禮遇，共慶冬日盛典。

澳門巴黎人大堂為本次活動的核心地帶，迎來全亞洲首個酩悅香檳緞結雅藝館。酩悅香檳全新推出的酩悅緞結不僅是瓶身的優雅裝飾，亦作為標誌性配件，以個性化視角重新詮釋送禮藝術。親臨緞結雅藝館的賓客可感受精緻緞結如何為每瓶酩悅香檳賦予獨一無二的節日心意。這項免費禮品服務提供多種緞結顏色選擇（黑色、紅色及綠色）、優雅的緞帶、專屬訂製徽章以及精美賀卡與信封。

飾以酩悅緞結的倒掛聖誕樹，是全球最大的酩悅聯名裝置之一，可望成為與家人共享溫馨時光、拍照打卡分享至社群媒體的熱門地點。度假村內設有多個主題打卡點，更多大型裝置已在巴黎鐵塔下及門廊登場，等待賓客前來探索。

活動期間，賓客亦可享有一系列精選禮遇，包括免費香檳品酩。為致敬酩悅香檳自1743年創立以來283年的歷史，酩悅香檳緞結雅藝館將於每日下午5時43分提供香檳品酩體驗，名額有限，先到先得。

粵菜餐廳巴黎軒推出「品酩香檳 佐享美饌」體驗，將節日氣氛延續。這款適合雙人的套餐包含精緻小食，搭配兩杯酩悅香檳，價格為澳門幣338元。

此外，巴黎軒、巴黎人法式餐廳以及巴黎人自助餐均供應一系列精選酩悅香檳，包括酩悅香檳、酩悅粉紅香檳，以及呼應澳門巴黎人開業之年的酩悅2016年份香檳。這三間餐廳亦推出聖誕及新年前夜盛宴，可搭配香檳享用。

金沙旅享會員於澳門金沙度假區消費（購物、餐飲或娛樂）滿澳門幣3萬元或以上，即可享澳門獨家酩悅香檳禮遇，以及緞結雅藝館的專屬訂製服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽https://hk.parisianmacao.com/offers/moet-winter-campaign-2026.html。

飾以酩悅緞結的倒掛聖誕樹。