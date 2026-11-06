高收入族群節稅布局 免費線上講座周美懿主講 11/11、12線上開講

AI摘要 文章摘要整理： Ameriprise Financial顧問周美懿將於11月11日與12日舉辦免費線上講座，針對高收入與高資產族群解析新法案下的節稅、退休、慈善與房地產傳承策略。

上市公司Ameriprise Financial具逾30年實務經驗的特許財務規劃師周美懿，將於11月11日（星期三）及12日（星期四）舉辦免費線上講座系列，適合合併收入逾50萬元、或IRA帳戶逾500萬元人士參加。「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）重新洗牌高收入族群的規劃重點，納稅人除了解法案內容外，更重要的是積極布局，設法讓調整後總收入（AGI）不超過各項稅務優惠的收入門檻，以享受法案的稅務優惠。

此講座系列重點包括：為何將IRA轉換為Roth IRA，未必能從根本上解決稅務問題？主講人提醒大家切勿盲目大額轉換。

在法案對高稅負族群的規範下，慈善捐贈已成為重要的節稅策略。

房地產生前贈與或身後繼承，哪個較好？關鍵在於如何利用新法案增加「底價提升」（step-up in basis）的規劃機會。尤其在夫妻共有財產州，如加州 ，夫妻在分別去世時各有一次底價提升、免除資本利得增值稅的優勢。透過特殊設計的信託，部分個案可望再增加一次底價提升的機會。此外，已設立繞道信託（Bypass Trust）、且信託內資產已大幅增值者，出售時須繳增值稅，能否透過重新規劃減輕稅負，是不少家庭面臨的課題。這些較少人留意的稅務議題，周美懿將在此次講座系列中，協同三位專家透過案例深入淺出分析。

第一場：11月11日（星期三）美東時間晚上6時30分至8時30分

退休計劃的 3 大高效節稅策略

重塑退休生活：評估退休的不同階段，從實務角度規劃有意義且充實的退休生活

多贏的慈善捐贈規劃：分析可捐贈的資產類型、捐贈策略、稅務考量以及如何避免詐騙

第二場：11月12日（星期四）美東時間晚上6時30分至8時30分

房地產：您與家人需要了解的重要考量事項，探討房地產的各個層面，以及投資人與消費者如何掌握房地產投資的節奏

如何在動盪的市場中穩健前行（英文）

Alkeon Capital Management 投創參與私募基金（英文）

特別加場：11月11日及12日美東時間晚上8時至8時30分

演講嘉賓：逾20年臨床經驗的針灸中醫師段旭民

傳統中醫與針灸穴位在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢，遠離「亞健康」狀態

透過案例分享（11/11面癱、久咳；11/12失眠、疼痛），解析如何透過針灸刺激穴位，促進氣血運行並調節經絡功能，恢復人體自身調節能力。

線上報名請電郵[email protected]。報名成功後，將收到Ameriprise寄發的Microsoft Teams線上連結。講座免費參加，主辦方保留最終審核與拒絕報名的權利，恕不接受投資、金融及保險從業人員報名。

本文僅供參考，不構成稅務或投資建議。