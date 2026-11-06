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女中醫師陳桂談冬令進補養生辨證論治精準調理 幫體虛者補強體質

紐約訊
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女中醫師陳桂於立冬時節提供冬令進補調理服務，歡迎洽詢。
女中醫師陳桂於立冬時節提供冬令進補調理服務，歡迎洽詢。

AI摘要

文章摘要整理：

女中醫師陳桂在法拉盛診所推廣冬令進補，強調依體質辨證調理，並提供針灸、推拿及多項社區醫療服務。

冬令進補華人傳統文化中重視冬季養生的一環。女中醫師陳桂在法拉盛市中心Sanford Tower開設的中醫診所，為社區民眾提供冬令補膏、針灸、推拿等調理與治療服務。

陳桂中醫師表示，冬季調理適合體質較虛弱或處於亞健康狀態者，例如容易感冒、疲倦、花粉過敏、長期腹瀉、氣虛或有婦科問題的民眾。中醫講求「辨證論治」，進補前醫師會先診脈並觀察舌苔以評估體質，再開立適合的藥方，並可熬製成便於服用的藥膏、藥酒或藥丸。

在居家食療方面，陳桂中醫師建議依個人體質選擇食材：氣血較弱者可用當歸與黃耆燉雞湯補充氣血；脾胃虛寒者可選用山藥、蓮子與芡實煮粥以健脾益氣；若容易口乾舌燥，則可選擇百合與銀耳搭配枸杞燉湯來滋陰潤燥。

陳桂中醫師持有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師資格，擅長方脈針灸、推拿及日本指壓，具備數十年臨床經驗，曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並曾應邀擔任日本熊本大學醫學部客座教授及高野醫院針灸科主治醫師。在美期間，陳桂中醫師除了提供專業診治外，也熱心參與社區公益活動，定期前往各地老人中心與安養院提供義診服務。

陳桂中醫師精通國語、英語、日語及上海話，診所服務項目涵蓋各式針灸治療、腸胃及便祕問題、失眠頭痛、前列腺炎、情緒調節、婦科疾病，以及運動與工作損傷的推拿復健等。診所接受藍十字、Cigna、United Health（紅藍卡與白卡）、Aetna及老人牛津等多種保險。預約電話：718-961-7222，門診時間為周一至周六，地址：133-47 Sanford Ave., #1G, Flushing, NY 11355（Sanford Tower內，地下樓備有收費停車場）。

精華 FAQ

  • 她強調中醫講求辨證論治，進補前會先診脈、觀察舌苔，判斷個人體質後再開立適合的方藥，避免補錯方向，讓冬季調理更精準有效。

  • 較適合體質虛弱或亞健康者，例如容易感冒、疲倦、花粉過敏、長期腹瀉、氣虛，或有婦科問題的民眾，可藉由冬令進補強化體質。

  • 診所提供針灸、推拿、冬令補膏與多項疾病調理，並接受多種保險。地址在133-47 Sanford Ave., #1G, Flushing, NY 11355，電話718-961-7222，周一至周六門診。

法拉盛 華人 冬令進補

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