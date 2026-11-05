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科技飛奔 人類文明如何不被拋下《五元文明治理體系》探索AI時代治理

紐約訊
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《五元文明治理體系》兩冊均已在Amazon上架。
《五元文明治理體系》兩冊均已在Amazon上架。

AI摘要

文章摘要整理：

李代華以《五元文明治理體系》回應AI時代挑戰，主張結合傳統智慧與系統思維，讓科技發展與文明治理同步前進。

人工智能（AI）正以前所未有的速度改變世界。然而，當科技日新月異，法律、倫理、社會制度與國際合作卻未必能同步跟進。人類真正面對的挑戰，不只是科技能發展多快，而是文明能否跟上科技的腳步。旅美退役中校李代華推出新著《五元文明治理體系》，邀大家一起探索AI時代全球治理新方向。

「科技決定人類能走多快，文明決定人類能走多遠。」這是旅美華人Richard Lee（李代華）在新著《五元文明治理體系》（The Fivefold Civilization Governance System）中提出的核心思考。李代華為中華民國空軍退役中校，曾任職空軍總部，擔任飛機修護參謀，具有航空工程與飛行安全調查經驗。移居美國後，他從事電腦工程維修工作。

他認為，科技與文明存在相互依存、動態制約的關係。文明治理若長期落後於科技發展，社會矛盾與國際衝突的風險便可能逐漸累積。為此，他提出由儒元（儒家）、易元（道家）、醫元（中醫）、信元（信仰）及智元（系統論）組成的「五元文明治理體系」，嘗試整合傳統文化智慧與現代系統思維，建立跨領域、相互協調與制衡的治理架構。

如果這套治理體系可以落實，預期可從五個方向發揮作用：

第一，從事後補救轉向事前預防。建立風險預警與協調機制，在科技失控、制度失衡或社會衝突擴大前及早介入。

第二，從局部改革轉向整體治理。促進政治、經濟、科技、教育、醫療及環境等領域相互協調。

第三，從對立競爭轉向協調制衡。透過制度化溝通、相互約束與共同利益，探索降低國際誤判及衝突風險的途徑。

第四，從科技領先轉向科技與文明同步發展。使AI創新與法律、倫理及社會責任相互配合。

第五，從戰爭思維轉向和平共治。藉由「五和聯盟」（Five Harmony Alliance）等構想，探索跨國合作、危機預警與和平協商的新機制。

李代華曾於2012年出版兩岸議題著作，如今將思考視野擴展至全球文明治理。他主張，這不是否定現有制度，而是面對不可逆的科技與環境變遷，尋求順勢轉型的可能道路。作者以「A Future World Without War」（一個沒有戰爭的未來）作為長遠願景，並呼應《禮運大同篇》與《聖經‧以賽亞書》二章四節所呈現的和平理想。這部著作也向AI時代提出一項根本追問：人類既然有能力創造日新月異的科技，是否也能建立與之相稱的文明治理體系，讓世界逐步走向沒有戰爭的未來？

《五元文明治理體系》分為中英對照兩冊，第二冊附錄收錄十二種國際語言精選譯文，現已於Amazon上架。Amazon上的連結：第一冊：amazon.com/dp/B0GV3Q46XN；第二冊：amazon.com/dp/B0GVD7N6S8。

精華 FAQ

  • 本書核心是面對AI快速發展時，文明治理能否跟上科技腳步。作者認為真正的挑戰不在科技速度，而在法律、倫理、制度與國際合作是否同步調整。

  • 五元分別是儒元、易元、醫元、信元與智元，分別代表儒家、道家、中醫、信仰與系統論。作者希望藉此整合傳統文化與現代思維，形成協調制衡的治理架構。

  • 作者期待它能從事後補救轉向事前預防，從局部改革轉向整體治理，並促進國際協調與和平共治，讓AI創新與文明發展同步，逐步走向沒有戰爭的未來。

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