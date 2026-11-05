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善用Medicare紅藍卡 長者健康多一層保障HIICAP免費提供專業諮詢與協助

紐約訊
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長者踴躍出席健保講座，舉起手機拍下講解重點。即將年滿65歲者宜提前諮詢，避免延遲...
長者踴躍出席健保講座，舉起手機拍下講解重點。即將年滿65歲者宜提前諮詢，避免延遲投保罰款。

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州HIICAP為Medicare受益人提供免費保密諮詢，協助了解紅藍卡、補充保險與各項費用補助，並提醒長者及早規劃預防保健與醫療開支。

人口高齡化持續，聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）的福利該如何用足用好，是不少長者與家屬關心的課題。專家指出，已具資格的民眾不應只在生病時才看醫生，而應主動認識Medicare涵蓋的預防保健服務，並與家庭醫生商量，依個人健康狀況安排合適的檢查與篩檢，做到及早發現、及早治療。

紐約州為此設有健康保險資訊諮詢和援助計劃（Health Insurance Information, Counseling and Assistance Program，HIICAP），為Medicare受益人及其家屬提供專業諮詢，服務免費且內容保密，協助民眾掌握最新的醫療保險資訊。

HIICAP的諮詢範圍涵蓋Medicare各個部分：A部分（住院保險）、B部分（醫療保險）、D部分（處方藥保險），以及屬於C部分的Medicare Advantage。想進一步減輕醫療開銷的民眾，也可請HIICAP協助認識並比較各種補充保險，例如俗稱Medigap的補充醫療保險，從中挑選最符合自己需要的保障。

在節省開支方面，HIICAP也會向民眾說明多項可申請的計劃：紐約州的EPIC（長者藥品保險計劃）可幫符合資格的長者減輕處方藥負擔；Medicare Savings Program（醫療保險儲蓄計劃）協助低收入長者支付部分Medicare保費及相關費用；聯邦政府的Extra Help（額外補助）計劃則可降低D部分保費和處方藥自付額。善用這些計劃，不少長者每年可省下可觀的醫療費用。

HIICAP在紐約市各行政區都設有服務據點，民眾可按住處就近前往，當面接受諮詢，也可以打電話求助。至於還未符合Medicare申請資格，或目前完全沒有醫療保險的紐約市居民，市府另有醫療資源可供利用，例如NYC Health + Hospitals推出的NYC Care計劃，專為沒有保險、或不符合其他公共保險資格的居民提供醫療照護。

NYC Care不設年齡、公民身分及移民身分限制，符合條件者可以低廉費用甚至免費使用基層醫療服務，項目包括家庭醫學、專科轉診、預防保健及慢性病管理等。

2027年的保險規定與福利內容將陸續更新，民眾若對Medicare、處方藥保險、補充保險或各項費用補助計劃有疑問，宜盡早向HIICAP諮詢，把握各項醫療福利，替自己與家人的健康保障預作規劃。

如需預約或查詢服務資訊，可致電紐約市老齡局Aging Connect服務專線212-244-6469（212-AGING-NYC），由專人提供協助及轉介服務。

精華 FAQ

  • HIICAP提供免費且保密的專業諮詢，涵蓋Medicare的A、B、D部分與C部分Medicare Advantage，也可協助比較Medigap等補充保險，幫助民眾選擇更合適的保障。

  • 文中提到紐約州EPIC、Medicare Savings Program與聯邦Extra Help等計劃，可分別減輕處方藥、Medicare保費及相關自付費用，讓不少長者每年省下可觀支出。

  • 未符合Medicare資格或沒有保險的紐約市居民，可考慮NYC Health + Hospitals的NYC Care計劃，該計劃不設年齡、公民身分及移民限制，提供低廉甚至免費的基層醫療服務。

醫療保險 紅藍卡 紐約州

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