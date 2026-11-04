麥當勞教育博覽會 法拉盛登場11/22（日） 專家解析大學申請趨勢

去年麥當勞教育博覽會現場，家長與學生踴躍出席，專心聽取大學申請資訊。(本報資料庫)

AI摘要 文章摘要整理： 2026麥當勞教育博覽會將於11/22在法拉盛舉行，邀請招生官與教育專家分享大學申請趨勢、AI影響及升學規劃，並提供獎學金與院校資訊。

面對大學申請季，學生與家長如何提早準備、掌握申請方向？2026麥當勞 教育博覽會將於11月22日（星期日）舉行，活動時間為中午12時至下午3時30分，地點在法拉盛 喜來登酒店二樓宴會廳（135-20 39th Ave., Fl 2 BR, Flushing）。現場將介紹高中階段的課業準備與升學規劃，並探討未來幾年美國大學招生趨勢，以及學生如何展現個人特色與競爭力。

本次講者包括前紐約大學 招生官、EliteLink創始人兼執行長王曾安琪（Serene Wang）。她將談論AI發展對大學招生可能帶來的影響，並分享招生過程中的評估方式，以及學生如何在申請材料中呈現自身優勢。另一位講者是前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士（Dr. Nancy King Wang）。她曾任高中英語教師、中文教師、雙語心理輔導教師及副校長，並曾教授大學心理學課程。金博士將分享高中生如何安排課業與升學準備，逐步建立適合自己的申請計畫。

除了專家演講，麥當勞獎學金得主也將分享親身經歷，談談申請過程與學習心得。活動現場並設有麥當勞品牌體驗區，提供獎學金申請資訊及相關資源。作為活動贊助者，麥當勞在體驗區另設互動活動，參與者只要完成現場互動，即有機會獲得限量麥當勞周邊禮品。麥當勞長期致力於支持社區教育與青年發展，希望透過這場博覽會，讓學生與家長能獲得最新的大學申請資訊，並了解如何運用獎學金資源降低經濟壓力。

此外，現場還會有大學招生官到場，面對面介紹學校、答疑解惑。參與院校包括史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）、紐約市立大學雷門學院（CUNY Lehman College）、紐約市立大學皇后學院（CUNY Queens College）等多所大專院校，讓學生與家長能直接與招生官交流，掌握第一手招生資訊。活動現場還安排抽獎活動，來訪者均有機會贏得神秘禮品。

本次教育博覽會旨在為學生、家長及社區民眾提供升學與獎助學金資訊，協助家庭更有方向地規劃升學之路。活動免費入場，歡迎有意參加者掃描QR Code報名。洽詢電話：718-746-8889，分機213。

去年麥當勞教育博覽會現場，家長與學生踴躍出席，專心聽取大學申請資訊。(本報資料庫)

掃描二維碼免費報名