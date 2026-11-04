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紐約足部整形中心 保健鞋秋季特價2026新款上市 糖尿病患者可量身訂製

紐約訊
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AI摘要

文章摘要整理：

紐約足部整形中心提供足壓測試、量身訂製保健鞋與多款輔具，並以糖尿病足照護為重點，現推出2026年秋季特價。

「紐約足部整形中心」自開業20多年以來，一直致力於為足部不適的患者提供專業的醫療服務。該中心擁有種類齊全的保健鞋和專業的醫療團隊，為患者進行免費足部腳壓測試和專業諮詢，並根據患者的具體情況量身訂製外型新穎美觀、輕便、符合人體工學的保健鞋。此外，中心還代理多種領導品牌的健體鞋和高品質靜脈曲張襪，款式多樣，存貨充足，現推出2026年秋季大特價，歡迎僑胞前來參觀選購。

從業足部整形鞋業近30年的宋英洙女士，對於這類型足部病患的訴求有著獨到的見解，她不僅是紐約足部整形中心的負責人，更憑藉多年的行業經驗，深知糖尿病對患者足部健康的影響。她表示，選擇合適的鞋子和鞋墊對於預防和治療糖尿病足至關重要。根據國際糖尿病聯盟和澳洲《糖尿病患者穿鞋指導指南》的建議，合適的鞋子應該與足部形狀和大小相匹配，並具有良好的調節性、柔軟透氣性、支撐性和減震性。而合適的鞋墊則應能夠均衡足底壓力，減少高壓力區域的負荷。

「紐約足部整形中心」與美國多個知名品牌廠家合作，提供各種美國製造的名牌健體鞋，旨在為患者帶來更好的走路體驗。作為一家得到保險公司認可的保健鞋和醫療器材店，中心提供多種款式的旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋等，並代理各式輪椅、拐杖等輔助器材。中心接受大部分保險計畫，也為自費者提供優惠。「紐約足部整形中心」營業時間：週一至週五上午9時30分至下午5時30分，週六上午10時至下午3時。地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。

精華 FAQ

  • 中心提供免費足部腳壓測試、專業諮詢與量身訂製保健鞋，也代理多種名牌健體鞋、靜脈曲張襪、輪椅與拐杖等輔助器材，方便不同需求的患者選購。

  • 因為合適的鞋子與鞋墊能減少足部壓力、提升支撐與減震效果，對預防和治療糖尿病足很重要，可降低磨損、受傷與潰瘍風險，維護足部健康。

  • 中心接受大部分保險計畫，也提供自費優惠，並推出2026年秋季大特價。營業時間為週一至週五上午9時30分至下午5時30分，週六上午10時至下午3時。

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