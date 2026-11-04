陳偉濤律師談財富傳承新思維從避險到節稅 信託成家庭防護關鍵

陳偉濤律師提供專業信託設立、財產保護和遺產規劃服務。圖為陳偉濤律師／提供

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人家庭近年積極辦理信託，透過財富傳承、資產保護與稅務安排，提前布局家庭保障並降低法律與福利追索風險。

近年來，越來越多生活在紐約的華人家庭開始關注並辦理信託。從財富傳承、資產保護到稅務安排，信託逐漸成為許多人在做財務規劃時的首選工具。這股趨勢背後有幾個實際的原因。

首先是大家對財富傳承和家庭保障的重視。華人普遍非常關心家庭和諧與後代的未來，特別是在海外生活，如何讓辛苦積攢的資產順利交給子女，並確保萬一發生意外時家人能得到妥善照顧，是很多人最關心的大事。信託是一種獨立的法律安排，可以清楚寫明資產要怎麼分配、什麼時候給，避免未來親人因為財產產生糾紛。

其次是出於資產保護和防範法律風險的需求。例如經營生意可能面臨的官司或債務問題，或者是一般家庭在申請政府白卡（Medicaid）醫療福利時，可能會面臨將來資產被政府追索的風險。透過設立不可撤銷信託，把資產過戶到信託名下，就能在個人和資產之間建立一道保護牆。這樣一來，這些資產就不再算在個人名下，在一定條件下有助降低被法院強制執行或被追賠的風險，為家產多添一份保障。

陳偉濤律師專注提供專業信託法律服務，核心服務項目包括生前信託設立、白卡醫療信託規劃、財產保護信託以及整體遺產規劃。陳律師致力於協助僑胞進行提前、合理且合法的財務布局，全方位保障家庭財產安全與順暢傳承。若有相關法律需求，歡迎聯絡諮詢。電話：718-766-2567，電郵：[email protected]，地址：38-08 Union Street, #9A, Flushing, NY 11354。