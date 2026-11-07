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法拉盛慈惠堂 開春團拜敬請報名2/5子時誦經祈福 初一開放參拜

紐約訊
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美國紐約法拉盛慈惠堂外觀富麗堂皇，莊嚴肅穆。
美國紐約法拉盛慈惠堂外觀富麗堂皇，莊嚴肅穆。

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛慈惠堂將於2027年2月5日深夜舉行開春團拜誦經祈福，並於2月6日初一開放參拜，同時開放太歲燈等項目報名。

美國紐約法拉盛慈惠堂（Temple of Mercy Charity）謹定於國曆2027年2月5日周五（農曆十二月廿九日）深夜11時（子時）舉行開春團拜，誦經祈福，並於國曆2027年2月6日周六（農曆正月初一）上午8時至下午4時開放參拜。有意參加的信眾，敬請盡早報名預約，以利安排。

堂方道長沈真萍提醒善男信女，明年（2027年）的太歲燈、光明燈、改運、跳關、拜太陽以及消災祈福，現在開放報名，歡迎前去燒香問事。沈道長還說，1992年，法拉盛慈惠堂在法拉盛凱辛納大道開辦，其後於1998年擴張至現址，人員與設備日臻完善，內外裝潢亦力求富麗堂皇，莊嚴肅穆。

創堂34周年的法拉盛慈惠堂，供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像，大堂每天上午9至11時、下午12時30分至2時開放，逢周四公休，初一、十五及菩薩聖誕與法會期間除外，歡迎信眾踴躍前往參拜禮佛，地址：135-23 37th Ave, Flushing, NY 11354（介於緬街與王子街，亞洲酒店隔壁），電話：718-460-8575、718-885-6998。

法拉盛慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像。
法拉盛慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像。

精華 FAQ

  • 活動訂於國曆2027年2月5日周五、農曆十二月廿九日深夜11時子時舉行開春團拜與誦經祈福，信眾可依時前往參加，並提前完成報名預約。

  • 法拉盛慈惠堂將於國曆2027年2月6日周六、農曆正月初一上午8時至下午4時開放參拜，方便信眾前來燒香禮佛、祈福問事，並建議盡早預約。

  • 堂方已開放2027年的太歲燈、光明燈、改運、跳關、拜太陽與消災祈福報名；地址在135-23 37th Ave, Flushing, NY 11354，電話為718-460-8575與718-885-6998。

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