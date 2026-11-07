法拉盛慈惠堂 開春團拜敬請報名2/5子時誦經祈福 初一開放參拜

美國紐約法拉盛慈惠堂外觀富麗堂皇，莊嚴肅穆。

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛慈惠堂將於2027年2月5日深夜舉行開春團拜誦經祈福，並於2月6日初一開放參拜，同時開放太歲燈等項目報名。

美國紐約法拉盛 慈惠堂（Temple of Mercy Charity）謹定於國曆2027年2月5日周五（農曆十二月廿九日）深夜11時（子時）舉行開春團拜，誦經祈福，並於國曆2027年2月6日周六（農曆正月初一）上午8時至下午4時開放參拜。有意參加的信眾，敬請盡早報名預約，以利安排。

堂方道長沈真萍提醒善男信女，明年（2027年）的太歲燈、光明燈、改運、跳關、拜太陽以及消災祈福，現在開放報名，歡迎前去燒香問事。沈道長還說，1992年，法拉盛慈惠堂在法拉盛凱辛納大道開辦，其後於1998年擴張至現址，人員與設備日臻完善，內外裝潢亦力求富麗堂皇，莊嚴肅穆。

創堂34周年的法拉盛慈惠堂，供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像，大堂每天上午9至11時、下午12時30分至2時開放，逢周四公休，初一、十五及菩薩聖誕與法會期間除外，歡迎信眾踴躍前往參拜禮佛，地址：135-23 37th Ave, Flushing, NY 11354（介於緬街與王子街，亞洲酒店隔壁），電話：718-460-8575、718-885-6998。

法拉盛慈惠堂供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像。