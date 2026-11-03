靈語LinguaDev助您輕鬆升級品牌形象全美餐館網站優化與店面行銷一次到位

靈語（LinguaDev）整合數位建站與實體印刷，為餐飲與中小企業提供一站式解決方案。

AI摘要 文章摘要整理： LinguaDev 以整合式服務協助餐館與中小企業完成網站、設計與印刷，讓店家能用更簡單的方式提升線上與實體品牌形象。

位於喬治亞州 的靈語（LinguaDev），主要為全美餐館及中小企業提供網站建設、多語言網站、品牌視覺、菜單設計、印刷成品及店面經營相關服務。公司希望以較簡單、實際的方式，幫助小企業把線上門面與實體店面整理得更完整，減少老闆需要分別尋找不同設計師、網站公司及印刷廠的麻煩。

在網站服務方面，LinguaDev 提供單語、雙語及多語言網站建設，並可依店家需要整合 Google Maps、Yelp、線上點餐、Google Review、QR Code 等常用入口。對餐館而言，顧客從搜尋店名、查看菜單、取得地址、線上點餐到留下評價，都可以透過較清楚的網站與線上入口完成。

除了網站，LinguaDev 也提供餐館常見的菜單與品牌視覺設計，包括紙本菜單、電視 Menu、Logo 整理、新品及節日宣傳圖等。若客戶只需要設計檔案，也可以完成後取得 PDF 或其他數位檔，自行交給熟悉的印刷廠使用。

對希望直接取得實體成品的客戶，LinguaDev 亦提供一站式設計與印刷服務，包括 Flyer、Postcard、Mini Menu、Table Tent、名片、Gift Certificate，以及對折、三折、四折外賣菜單和堂食塑封菜單等。客戶只需要提供文字、Logo、照片和基本要求，LinguaDev 可協助完成排版、確認稿、印刷檔及後續生產安排，最後直接取得可使用的成品。

此外，餐館常用的 QR 展示、櫥窗及門口展示、包裝標籤、Banner、店面宣傳及社區直郵等，也可依實際需要搭配製作。不同店家的預算和需求不同，因此 LinguaDev 不要求客戶一次做很多項目，可以從一張菜單、一批宣傳單、一個 QR 展示或一個網站開始，再按照生意需要逐步增加。

LinguaDev 的服務重點不是把技術複雜化，而是讓小企業老闆更省事：需要設計，就協助設計；需要網站，就把網站做好；需要印刷成品，也可以協助從設計一路安排到製作交付。

有網站、菜單、印刷或店面宣傳需求的餐館及本地小企業，歡迎聯絡 LinguaDev 瞭解適合自己的方案。

聯絡方式：電話：678-526-3383，網站：www.linguadev.com，電郵：[email protected]