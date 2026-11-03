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皇后區貝賽Matter Rehabilitation復健中心正式開幕提供一站式兒童成人復健服務

紐約訊
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Matter Rehabilitation透過物理、職能及語言三大專業領域，陪伴...
Matter Rehabilitation透過物理、職能及語言三大專業領域，陪伴兒童及成人改善身體功能、提升溝通能力。

AI摘要

文章摘要整理：

Matter Rehabilitation於皇后區貝賽開幕，提供兒童與成人的一站式物理、職能與語言治療，並依個人需求制定復健計畫。

皇后區貝賽Matter Rehabilitation復健中心於日前正式開幕，為僑胞提供兒童與成人物理治療、職能治療及語言治療等專業服務。診所採取跨專業合作模式，針對不同年齡層患者的身體活動、日常生活功能、溝通及吞嚥等需求，提供個人化評估與治療計畫。

隨著民眾對兒童發展、運動傷害、手術後恢復及神經系統復健等需求日益受到重視，復健服務的角色也從單純的傷後恢復，逐漸延伸至改善生活功能、提升獨立性及預防未來傷害。Matter Rehabilitation提供物理治療、職能治療及語言治療三大專業領域，服務兒童及成人，並依照每位患者的身體狀況、生活需求及個人目標制定治療方向。

（一）物理治療——協助恢復活動與身體功能：主要協助患者改善肌力、平衡、活動度、協調及整體身體功能。無論是兒童動作發展、成人運動傷害，或因受傷、手術及神經系統相關狀況而需要復健的患者，都可透過專業評估了解自身需求。

對於運動愛好者及曾經受傷的成人而言，物理治療除了協助恢復活動能力，也可著重於改善動作模式及身體功能，幫助患者逐步回到日常活動或運動狀態。

（二）職能治療——從兒童發展到成人生活自理：職能治療則以患者日常生活中的實際功能為核心。兒童方面，可針對精細動作、感覺處理、發展遲緩、書寫能力及其他功能性技能提供協助，支持孩子在學習、遊戲及日常活動中的發展。

成人職能治療則可應用於受傷或神經系統疾病後的功能恢復，包括手部治療、自我照顧及日常生活活動等。

（三）語言治療——關注兒童溝通與成人認知復健：Speech-Language Therapy也是Matter Rehabilitation的重要服務。兒童語言治療可協助處理言語及語言發展遲緩、發音及餵食等需求；成人服務則涵蓋溝通、認知溝通及吞嚥等方面。

對於兒童而言，語言與溝通能力和學習及社交發展密切相關；成人在某些神經系統狀況或其他健康問題後，也可能需要進行溝通、認知或吞嚥復健。Matter Rehabilitation將根據患者的具體情況進行評估，再規劃適合的治療方向。

Matter Rehabilitation目前週一至週六提供服務，接受多數主要醫療保險計畫，並與Stellar Therapy合作，針對部分保險計畫及帳務安排提供相關服務。實際保險承保範圍及帳務細節，患者可於預約前向診所查詢。

Matter Rehabilitation地址為43-07 214th Place, Suite 1, Bayside, NY 11361。電話718-808-9420，網站為www.matterrehab.com。歡迎有相關復健需求的民眾洽詢及預約評估。

Matter Rehabilitation透過物理、職能及語言三大專業領域，陪伴...
Matter Rehabilitation透過物理、職能及語言三大專業領域，陪伴兒童及成人改善身體功能、提升溝通能力。

精華 FAQ

  • 診所提供兒童與成人的物理治療、職能治療及語言治療，並以跨專業合作方式，針對不同年齡層的功能需求設計個人化療程。

  • 中心會先進行專業評估，再依患者的身體狀況、生活需求與個人目標擬定治療方向，協助改善活動能力、日常功能、溝通與吞嚥表現。

  • Matter Rehabilitation週一至週六提供服務，接受多數主要醫療保險，並與Stellar Therapy合作處理部分保險及帳務，民眾可先致電查詢。

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