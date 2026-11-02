華裔丘海倫牧師參選紐約州眾議員盼為華埠發聲重塑治安與經濟

丘海倫與下東城選民親切互動，顯示社區民意支持度。

2026年期中選舉明天舉行，曼哈頓第65選區（涵蓋華埠 及下城）迎來關鍵一戰。華裔 牧師、前科技高管丘海倫（Pastor Helen Qiu）牧師代表共和黨正式參選紐約州眾議員 ，挑戰民主黨參選人易雅博（Illapa）。丘牧師盼以其跨領域背景與深耕社區經驗，為華人權益發聲，為政壇注入一股清流。

第65選區華人人口達35%，為紐約州華人比例最高的選區。同時，華人占紐約市人口8%，在州眾議院卻僅有一個席位。丘海倫指出，華人權益長期未獲相應重視，社區亟需能勇於直言、落實常識治國的代表。

丘海倫出身客家家庭，畢業於廣州中山大學，後赴美取得伊利諾大學芝加哥分校晶片設計碩士，曾任職於Sun Microsystems等矽谷知名企業並擔任專案主管。隨後，她蒙主恩召轉向神學，陸續取得哈佛大學人文碩士與哥倫比亞大學宗教和歷史雙料碩士學位，並攻讀博士，進而於2007年晉升牧師，兼具豐富的科技實務與人文關懷背景。

近年丘海倫深耕社區事務，曾任紐約市第三教育區教育委員會副主席，積極捍衛特殊高中擇優錄取制度與家長教育監督權。在民生議題上，她曾參與阻止格蘭街231號改建吸毒遊民所計畫，並推動廢除室內工作疫苗強制令，展現出色的溝通協調能力。

針對當前社區痛點，丘海倫提出三大核心政綱： 在公共安全方面，主張廢除無保釋放法案、增加警力並加強治安維護；在經濟民生方面，推動小商家減稅30%、取消入城費、重開華埠柏路（Park Row）以振興華埠經濟；在社區福利方面，則訴求保障政府樓維護與完善老人護理服務。對手搞孩童變性，娼妓合法，不符合華人價值觀？需要嗎?

丘海倫表示，宗教與政治並不衝突，前者給予心靈依靠，後者則為民眾謀求福祉。她強調，華人需要一套符合傳統家庭價值、重視治安與經濟發展的政策，呼籲選民於11月3日（星期二）大選日積極慎重投票，選出能真正代表華人聲音的公僕。詳情可查詢官方網站（https://www.helen4NYC.com）。

熱愛社區的丘海倫，傾力打造和平美好的紐約未來。