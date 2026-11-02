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腸胃專科卓思庭 詳析便秘危害便秘恐引發痔瘡 調整生活是第一步

紐約訊
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許多人對「便秘」的認知仍停留在「好幾天沒排便」或「糞便乾硬」，但卓思庭醫師指出，便秘的定義遠比一般想像更廣泛。便秘包括排便時需要用力費勁、坐在馬桶上超過五分鐘，或是感覺排便未完全排乾淨。民眾不需要同時出現所有症狀，只要其中任一症狀經常發生，就已符合便秘的定義。

卓思庭醫師表示，便秘最常見的原因與日常生活習慣密切相關。纖維攝取太少、水分補充不足、藥物服用、運動量偏低，都會減緩腸道蠕動。其中較不為人知的原因是骨盆底肌功能障礙。骨盆底是一組控制排尿和排便的肌肉群，通常排便時這些肌肉會放鬆，讓糞便順利排出。然而在骨盆底肌功能障礙的情況下，肌肉會收緊或無法正常協調，導致即使糞便質地柔軟也很難排出。

卓醫師警告，當排便時經常用力費勁，向下施加的壓力可能使直腸和肛門的靜脈腫脹發炎，形成痔瘡。隨著時間推移，可能出現疼痛、搔癢、出血及痔瘡脫垂等症狀。減少便秘對於治療痔瘡並防止復發至關重要。

卓思庭醫師提醒，任何人出現新便秘症狀，特別是排便習慣一向正常者，都應諮詢家庭醫生或胃腸專科醫師。排便習慣的改變可能是更嚴重問題的早期徵兆，包括大腸癌，可能需要進行大腸鏡檢查。

便秘的治療通常始於簡單的日常生活習慣調整。卓思庭醫師建議多喝水並規律運動，以刺激腸道收縮；目標是每天從水果、蔬菜和全穀類中攝取25至35克的纖維。其中，奇異果和黑棗對便秘特別有效，梨子和蘋果（帶皮）也很有幫助。此外，坐在馬桶上時，將腳踩在一張小凳子上以使膝蓋高於臀部，可以使排便更加順暢。若生活方式的改變還不夠，藥物可以提供幫助。

卓思庭醫師指出，如果懷疑有骨盆底肌功能障礙，腸胃科醫師可以安排肛門直腸壓力測定的檢查，確診後即可提供適合的治療計畫。

卓思庭腸胃專科醫師擁有豐富學經歷，畢業於約翰霍普金斯大學分子與細胞生物學及神經學雙學士；杜克大學醫學院醫學博士；史坦福大學醫學院內科住院醫師培訓；羅格斯大學醫學院胃腸醫學和肝病學專科醫師培訓。

卓思庭醫師專精於胃食道逆流疾病、喉咽反流、功能性腸胃疾病及慢性肝病治療，如有相關問題可致電或預約門診，全程由卓醫師親自問診。卓思庭肝膽腸胃診所位於：38-08 Union St, Suite 3N, Flushing, NY 11354（法拉盛廣場3樓3N），預約看診專線：718-886-6495。

精華 FAQ

  • 便秘不只是幾天沒排便或糞便乾硬，也包括排便時很費力、坐馬桶超過5分鐘，或總覺得沒排乾淨；只要這些情況常發生，就可能算便秘。

  • 常見原因包括纖維攝取太少、水分不足、運動量低與某些藥物；另外，骨盆底肌若無法正常放鬆協調，即使糞便不硬，也可能因排出受阻而便秘。

  • 可先多喝水、規律運動、每日攝取25至35克纖維，並多吃奇異果、黑棗等；若仍無改善，或出現新便秘與排便習慣改變，應就醫並評估是否需大腸鏡或骨盆底檢查。

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