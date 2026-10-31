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第四屆余派演唱會 明夏紐約登場演唱與研討並重 聚焦中青年傳承

紐約訊
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第三屆余派京劇演出台北專場謝幕合影（2016年11月）。
第三屆余派京劇演出台北專場謝幕合影（2016年11月）。

AI摘要

文章摘要整理：

第四屆國際余派名家名票演唱會暨研討會將於2027年7月在紐約舉行，兼顧演唱與學術交流，並以中青年人才培養與余派藝術傳承為核心。

繼前三屆國際余派名家名票演唱交流活動之後，第四屆國際余派名家名票演唱會暨余派藝術研討會定於2027年7月在紐約曼哈頓舉行。本屆延續歷屆以藝會友、切磋唱藝的傳統，演唱與研討並重，聚焦余派藝術的審美精神、「活余」與「死余」的關係，以及人工智慧時代的傳承與傳播。

本屆雅集將以中青年為主體，尤其注重發現、扶持和培養海內外優秀青年演員與票友，為余派藝術新一代傳承力量提供展示才華、交流心得和相互學習的平台。

考慮到活動時長和演出機會有限，節目與參與人員的遴選將圍繞中青年人才培養的宗旨展開。

歷屆余派藝術活動匯集了熱愛京劇、重視文化修養的海內外同仁，留下許多珍貴瞬間。首屆活動中，著名影星、余派名票盧燕女士向余派小組召集人李大偉先生遞交余派第三代傳人、孟小冬弟子黃金懋先生的珍貴手書，見證余派藝術薪火相傳的深厚情誼。

第二屆交流活動中，余派第三代著名藝術家張文涓先生的參與，體現了前輩藝術家對余派藝術交流與傳承的關懷和支持。

2016年11月，第三屆演出在台北舉行，現場反應熱烈。據活動回憶，觀眾入場排起長龍，演唱中的動人段落更令一些觀眾熱淚盈眶。第四屆移師紐約，正是對前三屆藝術交流精神的延續。

除演唱會外，本屆還將舉辦余派藝術研討會，聚焦如何正確把握余派藝術的審美精神，探討「活余」與「死余」的關係：既尊重傳統聲腔法度、人物塑造與審美意蘊，也避免停留於表面模仿，使傳統藝術保持鮮活生命力。與會者還將探討在AI時代如何運用數位化整理、影音資料與輔助學習工具傳播余派藝術，同時堅持藝術判斷與資料真實性。

籌備小組將先確認參與意向，再結合藝術基礎、節目安排與交流價值進行第二輪遴選，爭取在2026年耶誕節前確定最終名單，以便海外參與者有充分時間辦理護照、簽證和行程。活動具體日期及報名辦法將另行公布。

雅集期待以精而雅的藝術交流，凝聚海內外余派知音，推動優秀青年演員與票友在實踐與切磋中成長，讓余派藝術薪火相傳、生生不息。

美國紐約余派小組、李氏京劇基金會聯絡電郵：[email protected]

首屆活動中，盧燕女士向余派小組召集人李大偉先生遞交黃金懋先生的珍貴手書。
首屆活動中，盧燕女士向余派小組召集人李大偉先生遞交黃金懋先生的珍貴手書。

精華 FAQ

  • 活動定於2027年7月在美國紐約曼哈頓舉行，延續前三屆以藝會友的交流傳統，並結合演唱會與余派藝術研討會同步推進。

  • 籌辦方希望為海內外優秀青年演員與票友提供展示、交流與學習平台，透過遴選節目與參與者，扶持余派新一代傳承力量。

  • 研討重點包括余派藝術的審美精神、「活余」與「死余」的關係，以及AI時代如何運用數位化資料、影音工具傳播余派，同時維持藝術判斷與真實性。

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