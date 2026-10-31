CMP人力中心 11月4日小企業AI講座協助小企業主掌握AI實用工具
CMP人力中心將聯同皇后大學科技培育中心舉辦免費線上講座，協助小企業主了解AI基本概念與實用工具，並學習將其應用於日常營運。
AI摘要
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CMP人力中心將聯同皇后大學科技培育中心舉辦免費線上講座，協助小企業主了解AI基本概念與實用工具，並學習將其應用於日常營運。
為協助社區小企業主進一步了解人工智能（AI）的發展及實際應用，CMP人力中心將聯合皇后大學科技培育中心，於11月4日（星期三）晚上7時至8時舉辦免費中文線上講座「小企業人工智能」。講座將以實用及容易理解的方式，介紹AI的基本概念，以及目前適合小型企業使用的人工智能工具，並分享AI如何應用於市場推廣、社交媒體及內容製作、客戶服務、資料整理及日常行政工作等不同範疇，幫助企業主簡化工作流程、節省時間及提升整體營運效率。
隨著人工智能技術快速發展，AI已逐漸成為企業日常營運及數位轉型的重要工具。對資源有限的小企業而言，善用合適的AI工具，可以協助處理部分重複性工作，改善內容製作及市場推廣效率，並讓企業主能夠將更多時間及精力投入業務發展。此次講座內容將以實際應用為重點，特別適合過去較少接觸AI、或剛開始嘗試使用人工智能工具的小企業主參加。活動期間亦將設有互動問答環節，參加者可就AI的應用及實際操作提出問題。
CMP人力中心表示，希望透過與皇后大學科技培育中心的合作，為社區小企業提供更多實用的培訓及資源，協助企業主認識新科技的發展趨勢，學習將AI融入日常業務，提升企業營運及市場競爭能力，同時掌握數位轉型所帶來的新機會。講座將以線上形式舉行，歡迎各行各業小企業主參加。報名請上網https://bit.ly/CMPAI2026，或致電646-603-7172查詢及報名。
講座由CMP人力中心聯同皇后大學科技培育中心合辦，將於11月4日星期三晚上7時至8時以線上形式舉行，並提供免費中文參與機會。 內容會介紹AI基本概念及適合小型企業的工具，並示範如何用於市場推廣、社交媒體、客戶服務、資料整理與日常行政，特別適合初學者及少接觸AI的小企業主。 有興趣者可透過https://bit.ly/CMPAI2026報名，或致電646-603-7172查詢。活動期間設有互動問答環節，方便參加者就AI實際操作與應用提出問題。
精華 FAQ
講座由CMP人力中心聯同皇后大學科技培育中心合辦，將於11月4日星期三晚上7時至8時以線上形式舉行，並提供免費中文參與機會。
內容會介紹AI基本概念及適合小型企業的工具，並示範如何用於市場推廣、社交媒體、客戶服務、資料整理與日常行政，特別適合初學者及少接觸AI的小企業主。
有興趣者可透過https://bit.ly/CMPAI2026報名，或致電646-603-7172查詢。活動期間設有互動問答環節，方便參加者就AI實際操作與應用提出問題。
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