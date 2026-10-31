CMP人力中心 11月4日小企業AI講座協助小企業主掌握AI實用工具

AI摘要 文章摘要整理： CMP人力中心將聯同皇后大學科技培育中心舉辦免費線上講座，協助小企業主了解AI基本概念與實用工具，並學習將其應用於日常營運。

為協助社區小企業主進一步了解人工智能 （AI）的發展及實際應用，CMP人力中心將聯合皇后大學科技培育中心，於11月4日（星期三）晚上7時至8時舉辦免費中文線上講座「小企業人工智能」。講座將以實用及容易理解的方式，介紹AI的基本概念，以及目前適合小型企業使用的人工智能工具，並分享AI如何應用於市場推廣、社交媒體及內容製作、客戶服務、資料整理及日常行政工作等不同範疇，幫助企業主簡化工作流程、節省時間及提升整體營運效率。

隨著人工智能技術快速發展，AI已逐漸成為企業日常營運及數位轉型的重要工具。對資源有限的小企業而言，善用合適的AI工具，可以協助處理部分重複性工作，改善內容製作及市場推廣效率，並讓企業主能夠將更多時間及精力投入業務發展。此次講座內容將以實際應用為重點，特別適合過去較少接觸AI、或剛開始嘗試使用人工智能工具的小企業主參加。活動期間亦將設有互動問答環節，參加者可就AI的應用及實際操作提出問題。

CMP人力中心表示，希望透過與皇后大學科技培育中心的合作，為社區小企業提供更多實用的培訓及資源，協助企業主認識新科技的發展趨勢，學習將AI融入日常業務，提升企業營運及市場競爭能力，同時掌握數位轉型所帶來的新機會。講座將以線上形式舉行，歡迎各行各業小企業主參加。報名請上網https://bit.ly/CMPAI2026，或致電646-603-7172查詢及報名。