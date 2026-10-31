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地產經紀Diamond牛先生 週刊專欄談修養11月連載五期 從傾聽到解決問題

紐約訊
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AI摘要

文章摘要整理：

紐約地產經紀Diamond牛先生在《世界週刊》連載專欄，從自身交易經驗出發談專業修養，並介紹其跨區房地產服務實力。

紐約地產經紀Diamond牛先生在《世界週刊》「一個紐約地產經紀的自我修養」系列專欄，分享從事紐約房地產業多年的實務心得，從交易中的實際經驗出發，探討專業服務、溝通技巧與解決問題之道。

11月的五期《世界週刊》，將以「紐約地產經紀的五項修養」為題，從傾聽、選擇、誠實、堅持到解決問題，帶領讀者重新理解房地產服務的專業與價值。

祖籍山東的牛先生，擁有法學及經濟學碩士學位，來美前曾任職於北京央企金融集團。進入房地產行業第一年，他即在近千人的地產公司中位列業績前10名，並入選Diamond Club。

目前，他的服務範圍涵蓋曼哈頓豪華Condo、Co-op、長島住宅及學區房、商業地產，以及新澤西州Jersey City、Hoboken和佛羅里達州Miami、Tampa等市場，為不同置業需求的客戶提供市場分析與交易協助。

在紐約做地產，接觸的是房子，面對的卻是人。一筆交易可能關係一個家庭未來數年的生活，也可能承載父母對子女的期待、新移民對新生活的想像，或投資者多年累積的財富。

Diamond Niu 牛先生｜嘉實地產

紐約住宅｜曼哈頓豪華公寓｜長島學區房｜商業地產｜跨州置業

電話：516-591-6666

電郵：[email protected]

精華 FAQ

  • 他以「一個紐約地產經紀的自我修養」為題，結合多年實務經驗，談房地產服務中的專業態度、溝通方法，以及如何在交易中有效解決問題。

  • 五期內容依序圍繞傾聽、選擇、誠實、堅持到解決問題，藉此引導讀者理解地產經紀除了成交，更重要的是服務、判斷與處理各種需求。

  • 他具法學與經濟學碩士背景，曾任北京央企金融集團，入行首年即躋身業績前10名；現服務曼哈頓、長島、新澤西及佛州等多地市場。

長島 房地產 學區

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