華人善終基金會29週年慶籌款晚宴市政官員、商界、僑團領袖500餘人到賀

紐約華人善終基金會歡慶29週年，創會會長陳麥潔明與各董事及嘉賓合切慶生蛋糕。

AI摘要 文章摘要整理： 華人善終基金會舉行29週年慈善晚宴，獲市政官員、商界及僑團領袖逾500人支持，透過歌唱表演與捐款凝聚社區善心。

紐約華人善終基金會歡慶29週年舉行的「社區好友攜手歌頌真善美慈善籌款演唱會」晚宴，於18日在中城Guastavino's宴會廳盛大舉行，市政官員、商界翹楚、僑團領袖500餘人蒞臨到賀，多位唱將獻唱、嘉賓慷慨解囊，氣氛熱烈。晚宴以基金會各董事與政界要員合切蛋糕揭開序幕，陳麥潔明創會會長感謝各嘉賓對善終會的熱烈支持。

當晚到場的嘉賓包括紐約州 參議員劉醇逸 ，紐約前市議員顧雅明伉儷、紐約協勝公會黃仕初元老伉儷、美國安良工商會伍健平元老伉儷，紐約洪門致公堂朱傑慨元老伉儷、紐約華人高爾夫球會創會會長梅犖揚與各董事、紐約華埠同濟會新任會長鄧惠儀、紐約李氏總分所元老李可喬、中華總商會董事長梅犖生、紐約中國民歌藝術合唱團負責人甘台甯等。

華人善終基金會創會會長陳麥潔明表示，轉眼華人善終會已經29歲了！當年僑社風氣保守，僑胞普遍忌諱談論「生離死別」；她在1997年成立華人善終基金會，藉以幫助社區內那些有需要的不幸家庭和孤寡僑胞，為他們提供一場有尊嚴的告別儀式；未來將繼續不忘初心、秉持一貫宗旨，倡導中國傳統倫理道德，喚起社會對弱勢人士的關懷，並大力推廣敬老扶幼活動；也盼望每個華人家庭重視下一代的傳統思想教育，敬老尊賢、尊師重道、謙恭待人等中華傳統美德應由我們傳承下去。

創會會長陳麥潔明首以〈好歌獻給您〉、〈順流逆流〉懷舊金曲唱響晚會，隨後多位表演嘉賓陸續上台獻唱中外懷舊金曲。由甘台甯率領的中國民歌藝術合唱團演唱〈錦瑟〉、〈牧羊曲〉、〈拔根蘆柴花〉等中國民歌；紐約華裔高球會秘書Peter Wong的〈Can't Help Falling in Love〉、唱家班歌手沈德芳的〈愛在深秋〉、Maria Wong的〈萬水千山總是情〉，均引起來賓共鳴合唱。畢業於紐約大學歌唱專業的女高音Veronica Mak獻唱〈You Raise Me Up〉後，與父親Wilson Mak合唱〈月亮代表我的心〉；而紐約李氏總分所元老李可喬獻唱〈小李飛刀〉，為善終會帶來一筆可觀善款。

隨著現場樂隊演奏輕快舞曲，嘉賓紛紛下場起舞。最後善終會各董事及唱家班成員合唱〈朋友〉答謝來賓支持，晚宴在高潮中圓滿結束。

紐約中國民歌藝術合唱團在甘台甯帶領下，獻唱多首經典中國民歌。