生氣或壓力會導致乳癌嗎 醫生解惑百康仁德胡博志醫生談降低乳癌風險

粉紅十月守護乳房健康，溫馨提醒女性朋友，關愛自我，從定期檢查開始。

AI摘要 文章摘要整理： 醫生指出，壓力或情緒起伏目前未被證實會直接導致乳癌，但健康生活習慣與定期篩檢，才是降低風險與及早發現的關鍵。

「我加班到很晚才回家，結果因為兒子的功課和先生大吵了一架。當天晚上，我發現乳房有些痠痛。」工作壓力、家務負擔和家庭責任，常讓人感到身心疲憊。許多女性在情緒低落、焦慮或憤怒時會擔心：「壓力或生氣會不會導致乳癌 ？」

負面情緒會直接造成乳癌嗎？百康仁德（Rendr）血液腫瘤專科醫生胡博志（Alex Wu, MD）指出，目前研究尚未證實壓力、焦慮或生氣會直接導致乳癌。不過，長期壓力仍可能影響睡眠、疼痛感受、整體健康及生活品質，也可能導致不健康的生活習慣。因此，雖然情緒本身不是已知乳癌成因，情緒健康仍然重要。

有助降低乳癌風險的科學實證生活習慣包括：

均衡飲食

建議多攝取蔬菜、水果、豆類及全穀類食物。健康飲食有助於整體健康，但目前並沒有特定食物被一致證實能預防乳癌。

規律運動

規律運動與較低乳癌風險及更好的整體健康有關。

美國癌症 協會建議每週進行：

* 150至300分鐘中等強度運動（如快走、慢速騎單車、跳舞、園藝勞動等）。

* 或75至150分鐘高強度運動（如跑步、快速騎單車、游泳、有氧健身課程等）。

最重要的是選擇自己喜歡且能長期持續的運動。

減少或避免飲酒

飲酒與乳癌風險增加有關，且風險可能隨飲酒量提高。即使少量飲酒，也可能增加乳癌風險。

戒菸

吸菸與乳癌風險輕度增加有關，越早戒菸越好。

維持健康體重

過重或肥胖，尤其停經後，與較高乳癌風險有關。重點是透過健康飲食與運動維持理想體重。

不要忽略乳癌篩檢

許多人認為：「摸不到腫塊，就不需要檢查。」

胡博志醫生提醒，乳癌篩檢的目的就是在症狀出現前發現異常，提高早期診斷與治療機會；出現乳房腫塊、乳頭分泌物、皮膚變化或局部疼痛時，則應盡快就醫做診斷性檢查。

美國癌症協會建議平均風險女性：

* 40至44歲：可選擇每年篩檢。

* 45至54歲：建議每年篩檢。

* 55歲以上：可根據個人情況並與醫生討論後，改為每兩年篩檢一次，或繼續每年篩檢。

* 只要身體健康、預期壽命至少還有10年，就應繼續篩檢。

有乳癌家族史、攜帶特定基因突變、曾接受胸部放射治療或存在其他高風險情況的女性，建議諮詢醫生，判斷是否需提早篩檢或採用其他篩檢方式。

胡博志醫生（Alex Wu, MD）血液腫瘤專科診所提供癌症篩檢、癌症與血液病診斷與分期、骨髓穿刺切片檢查、標靶治療、化療等服務。診所地址：8686 Bay Pkwy, STE M1, Brooklyn, NY 11214，預約電話：718-372-1188。