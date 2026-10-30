卡斯特羅競選州眾議會第30選區主打拼治安、護教育、建家園

第30選區州眾議員候選人布蘭登．卡斯特羅（Brandon Castro）誓為選區注入新氣象。

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨AD30候選人卡斯特羅以拼治安、護教育、建家園為主軸再戰選舉，並獲前州長巴塔基背書，強調公共安全、教育分流與社區基建改善。

共和黨 州眾議會第30選區候選人布蘭登P.卡斯特羅（Brandon Castro），繼2024年首次參選後，今年獲前紐約州長巴塔基（George Pataki）背書再度參選。卡斯特羅強調，教育、公共安全、生活成本及社區生活品質是他關注的議題主軸：拼治安，護教育，建家園。

卡斯特羅是不折不扣的在地青年。他於2023年畢業於皇后學院（Queens College）。作為一名虔誠的天主教徒，他堅守傳統家庭和教育觀，並十分注重社區治安和公共建設的改善。他著重的三大議題：

1．拼治安：法律秩序保家安，公共安全第一

在公共安全方面，卡斯特羅延續了2024年的立場，反對削減警力，呼籲增加警察在街頭的能見度並提升執法訓練。面對羅斯福大道（Roosevelt Ave）沿線的賣淫與疑似人口販運問題，他主張「標本兼治」：執法重點應放在幕後經營者與人口販運集團，而非弱勢的被販運女性，並為受害女性提供職業培訓。

在移民執法議題上，卡斯特羅認為移民暨海關執法局（ICE）應優先針對有犯罪紀錄的非法移民進行遞解，並強調執法人員執勤時不應蒙面。但他同時展現溫和包容的一面，支持為那些已在美國生活多年、無犯罪紀錄且持續工作的無證移民，開闢一條合法的身分與公民權取得途徑。當被問及當選後首要推動的政策時，卡斯特羅表示將全力推動撤銷紐約州的保釋改革法案。他認為現行保釋制度對重複犯罪者缺乏約束力。

2．護教育：擇優培育天才，技職教育勝AI

針對許多年輕人面臨的「畢業即失業」與學貸重擔，卡斯特羅主張大力發展技職教育、職業學校及就業培訓。同時，他支持保留特殊高中入學考試（SHSAT）並擴大資優班。

3．建家園：改善社區基礎設施，排水系統必升級

卡斯特羅將高昂的生活成本歸咎於政府開支缺乏監管，主張加強支出問責，將預算投放於改善社區基礎設施。他特別提到艾姆赫斯特（Elmhurst）長期面臨的淹水問題，強調政府推動住房開發的同時，必須同步升級下水道等排水設施。

卡斯特羅競選的州眾議會第30選區（AD30）涵蓋Elmhurst、Woodside、Maspeth及Jackson Heights。競選網站：https://castroforqueens.com/