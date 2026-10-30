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告別頑固疼痛 重拾健康生活品質任雅力醫師打造中西醫整合痛症診療

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「紐約綜合疼痛管理中心」所有介入性治療與針灸方案均由任雅力醫師親自評估與操作。
「紐約綜合疼痛管理中心」所有介入性治療與針灸方案均由任雅力醫師親自評估與操作。

AI摘要

文章摘要整理：

紐約綜合疼痛管理中心由任雅力醫師親自主理，結合針灸與微創介入，提供急慢性疼痛的整合治療，並在法拉盛與曼哈頓設有診所。

「紐約綜合疼痛管理中心」（Integrated Pain Management）由疼痛專科醫師任雅力（Alexander Rances, D.O.）親自主持，以「實證醫學為本、中西醫精準整合」的理念，協助急慢性疼痛患者重拾健康生活。

任雅力醫師擁有近20年疼痛臨床診療經驗，持有美國麻醉學與疼痛醫學專科認證（Board Certified in Anesthesiology & Pain Management）以及針灸執照。他結合傳統針灸理療與先進微創技術，全療程親自施治，以「標本兼治」為治療理念。

任醫師畢業於紐約理工學院整骨醫學院（NYIT College of Osteopathic Medicine），之後在紐約大學（NYU）醫學中心完成痛症專科培訓。他堅持以保守治療為先、微創介入為後盾，所有診斷與治療均親自評估操作，涵蓋：

非侵入性整合療法：精準針灸、客製化物理治療、專業推拿按摩及整骨脊椎手法。

精準介入與再生醫學：關節封閉與神經阻滯術、硬膜外與椎管內注射、高頻脊椎小關節神經電療、脊椎神經刺激術（SCS），以及PRP高濃度血小板等再生療法。

特色微創技術——微創椎體擴張成形術：針對骨質疏鬆或外傷導致的脊椎壓縮性骨折，傷口僅約1公分，多數患者只需局部鎮靜麻醉，術後能迅速緩解疼痛並穩定椎體結構。

坐骨神經痛、椎盤突出、脊椎骨折退化；頸、肩（五十肩）、腰、髖、膝及手腕四肢關節痛；各類術後頑固疼痛、神經痛、盆腔內臟痛及癌症引起的疼痛。

任雅力醫師為 Northwell Health 旗下的 Lenox Hill 醫院、長島猶太醫院（LIJ）、北岸醫院（North Shore）等特約合作醫師，並接受各類主要醫療保險。

法拉盛診所：133-38 41st Rd., Suite 2N, Flushing, NY 11355，預約電話：718-939-5200。曼哈頓診所：305 7th Ave., Suite 13C, New York, NY 10001，預約電話：646-647-0022。官方網站：www.ipmny.com

精華 FAQ

  • 中心以實證醫學為本，強調中西醫精準整合，先採保守治療，再以微創介入作後盾，目標是讓急慢性疼痛患者恢復生活品質。

  • 治療包含精準針灸、客製化物理治療、推拿按摩、整骨手法，以及關節封閉、神經阻滯、硬膜外注射、SCS與PRP等介入與再生療法。

  • 患者可前往法拉盛診所與曼哈頓診所就診；法拉盛地址為133-38 41st Rd.，曼哈頓地址為305 7th Ave.，並可透過電話預約。

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