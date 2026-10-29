助民眾認識醫療福利 善用政府資源 2027紅藍卡講座教您減輕醫療負擔

林初照配合精簡的圖表講解。

2027紅藍卡 講座日前在紐約中華公所舉行，眾多耆老、退休 及近退休人士參加。此次活動由第一保健（Healthfirst）贊助，為社區民眾講解紅藍卡（Medicare）基本知識、政府補助計劃，幫助民眾進一步認識可以利用的醫療福利和政府資源。

講座由第一保健亞裔市場總監林初照主講，有廿多年老年醫療服務經驗的林初照深入淺出，重點介紹紅藍卡費用減免計劃（Medicare Savings Programs，MSP）、處方藥額外補助（Extra Help）、紐約州耆老處方藥保險 計劃（EPIC）等內容，並講解傳統紅藍卡與紅藍卡優勢計劃的主要區別。

林初照配合精簡的圖表，把複雜的紅藍卡問題講解得條理分明、清晰易懂。

以下為講座重點摘要：

紅藍卡費用減免計劃（MSP）

紅藍卡費用減免計劃由州政府協助符合資格人士支付部分紅藍卡費用。

講座介紹了合格個人計劃（QI）及合格紅藍卡受益人計劃（QMB）等項目。其中，QI可幫助符合資格人士支付Part B保費；QMB則可幫助支付Part A及（或）Part B保費，並幫助符合資格人士支付紅藍卡承保服務及項目涉及的自付扣除額、共同保險及共付額。

參加符合條件的紅藍卡費用減免計劃，還可自動獲得紅藍卡處方藥額外補助（Extra Help）。

處方藥額外補助（Extra Help）

Extra Help主要幫助收入及資源有限的紅藍卡受益人支付處方藥費用。

講座介紹，符合資格的人士可透過該計劃降低處方藥方面的負擔，並且不必支付推遲加入處方藥保險的罰金。申請資格與個人或夫妻的收入及其他資源有關，因此民眾應根據自身情況瞭解適用的資格標準。

紐約州耆老處方藥保險計劃（EPIC）

紐約州耆老處方藥保險計劃（Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage，簡稱EPIC）幫助符合條件的65歲及以上紐約州居民節省處方藥費用。

EPIC與Medicare Part D配合，可以降低藥物費用、協助支付計劃未承保的藥物，並為部分符合資格人士提供Part D保費方面的幫助。

把握紅藍卡年度開放投保期（AEP）

紅藍卡年度開放投保期為每年10月15日至12月7日。在此期間，紅藍卡受益人可以：

．從一個紅藍卡優勢計劃轉換到另一個優勢計劃；

．從傳統紅藍卡轉換到紅藍卡優勢計劃；

．退出紅藍卡優勢計劃，回到傳統紅藍卡，並選擇處方藥保險；

．加入、轉換或退出紅藍卡處方藥保險。

新保險一般於次年1月1日開始生效。

欲瞭解更多紅藍卡相關資訊，可致電1-800-MEDICARE或瀏覽Medicare.gov。民眾也可前往第一保健社區辦公室諮詢。

第一保健社區辦公室

華埠東百老匯28號（28 E Broadway）

日落公園第七大道5324號

班森賀86街2236號（2236 86th Street）

法拉盛緬街39-06號（39-06 Main Street）

講座結束後舉行幸運抽獎，獎品包括衣服及日用品，為講座增添輕鬆歡樂氣氛。與會者紛紛表示獲益良多，希望日後社區能多辦同類活動。