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2026《粵唱粵強》紐約決賽圓滿成功

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《粵唱粵強》紐約賽區總決賽圓滿成功。
《粵唱粵強》紐約賽區總決賽圓滿成功。

由康寶萊主辦的《粵唱粵強》紐約賽區總決賽日前圓滿落幕，20位優秀歌手登上紐約舞台，傳承粵語文化，為觀眾呈獻一場精彩的音樂盛宴。青年組冠軍由唐景軒（Leo Tang）奪得，樂齡組冠軍為廖潔韻（Amanda）。

本屆紐約賽區的賽事由主席、康寶萊亞洲太太全球總冠軍謝美美，副主席、城市公益聯合會主席文敏及各界優秀團隊共同推動。主辦單位特別感謝《粵唱粵強》發起人、廣東著名歌手廖百威專程從廣州飛抵紐約，擔任首席評審並獻上精彩演出，為賽事增添光彩。

詳細獲獎名單：青年組冠軍：唐景軒（Leo Tang），同時榮獲最佳音色榮譽獎；亞軍：廖冠森（Tod）；季軍：鄭洋（Arthur Zheng）；最佳歌曲演繹獎：許峰（Tony）。其他優秀歌手：譚銘輝（Philip Tam）、祁詠恩（Wing Yan Kei）、林宏堅（Leo）、劉嘉舜（Scorpio Liu）、廖恩娜（Hannah Liao）、葉家傑（Jia Jie Ye）。最受歡迎網路人氣獎由Martin Qin獲得。

樂齡組冠軍：廖潔韻（Amanda），同時榮獲最佳台風榮譽獎；亞軍：林健（Alan Lin）；季軍：彭景珩（Stanic）。其他優秀歌手：Alan Tang、Irene P.、蘇善柔、彭常春、林歡呼、董麗明、吳小青。

兩組冠軍將前往廣州參加總決賽。主辦單位特別感謝中國南方航空公司鼎力支持，贊助兩組冠軍前往廣州參賽的機票，讓優秀歌手有機會登上更大的國際舞台，繼續追逐音樂夢想。

組委會主席謝美美表示：「這次《粵唱粵強》紐約賽區總決賽能夠圓滿成功，離不開所有主辦單位、贊助商、評審、媒體、歌手、演出嘉賓以及義工團隊的共同努力。一個人的力量有限，一群志同道合的人團結起來，就能創造無限可能。最令人感動的，不只是台上耀眼的冠軍，更是幕後每一位默默付出的工作人員。從活動策劃、招商贊助、歌手培訓、舞台設計、燈光音響、攝影錄影、化妝造型，到接待、宣傳、票務及現場協調，每一個環節都凝聚著大家的心血。在我心中，20位歌手都是冠軍！」

2026《粵唱粵強》紐約賽區總決賽的圓滿成功，不僅展現了紐約華人社區豐富的藝術人才，更體現了海外華人團結合作、傳承中華文化的精神。紐約賽區團隊期待未來繼續與各界文化藝術團體、企業及社區領袖攜手合作，為更多熱愛音樂的朋友創造展示才華的機會。

精華 FAQ

  • 本屆賽事在紐約圓滿落幕，20位優秀歌手同台演出，展現粵語文化與音樂實力，並成功選出青年組與樂齡組冠軍，活動整體獲得高度肯定。

  • 青年組冠軍由唐景軒（Leo Tang）奪得，並同時獲得最佳音色榮譽獎；樂齡組冠軍則是廖潔韻（Amanda），她也榮獲最佳台風榮譽獎。

  • 兩組冠軍將前往廣州參加總決賽，中國南方航空公司贊助他們往返機票，讓兩位冠軍有機會登上更大的國際舞台，繼續追逐音樂夢想。

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