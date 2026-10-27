麥當勞教育博覽會於11月22日登場 資深顧問於法拉盛解密大學申請

圖為2025麥當勞教育博覽會活動現場。(本報資料庫)

在這裡輸入要轉換的內容隨著大學申請季的腳步逼近，2026麥當勞教育博覽會將於11月22日（星期日）上午12點至下午3點30分在法拉盛喜來登酒店二樓Ballroom舉行 (135-20 39th Ave., Fl 2 BR, Flushing)。活動集結大學招生官、教育顧問與麥當勞品牌資源，為學生與家長帶來一場全方位的昇學指南，協助規劃個人化的申請藍圖。

今年博覽會邀請到了前紐約大學招生官王曾安琪Serene Wang，為大家講解未來三年，美本申請將會發生的變化。在如今的AI時代，AI將如何影響大學招生官的標準？如果未來所有學生都可以用AI冩文書、做研究，甚至打造一個看起來非常完整的申請簡歷，那麼大學到底會看什麼？王老師講帶領大家理解在當今環境下大學如何招生、學生如何被評估，以及什麼樣的學生真正有競爭力。

除了招生官的演講，活動還特邀了前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士Dr. Nancy King Wang。她曾經在紐約大學紐約州教育廳任雙語教育專員十年， 也曾爲紐約市教育局工作三十年。金博士在高中做過英語教師、中文教師、雙語心理輔導教師，任副校長達十六年主管心理輔導部門和所有學生事務同時任教大學心理學課程。她將分享如何高中階段應如何做好課業準備，以建立完整的昇學計畫，幫助學生在申請中脫穎而出。

活動同時也邀請到麥當勞獎學金得主現身分享，與學生及家長聊聊本人的申請歷程與學習經驗。透過自身的故事，幫助學生結合申請理論與實際經歷，瞭解如何運用自身特質及資源打造更具競爭力的申請。

作為活動贊助者的麥當勞，也在活動中加入品牌特色，特設麥當勞品牌體驗區。凡參與現場互動，即有機會獲得麥當勞週邊禮品，讓參與者在收穫昇學資訊的同時，也能帶走充滿活力的紀唸品。值得一提的是，現場亦將提供麥當勞獎學金申請資訊，並邀請獎學金得主分享申請經驗，協助學生了解如何運用資源、降低昇學經濟壓力。對於正在考慮獎助學金的學生來說，這將是一個理想的起點。

麥當勞長期緻力於回饋社區，此次更攜手教育專業資源，共同打造兼具實用與趣味的教育博覽會。活動全程免費入場，無論是正在申請大學的高中生、希望提早了解昇學趨勢的家長，或對教育資訊有興趣的社區成員，都能在現場找到寶貴的資源與靈感。有意參加者可掃描二維碼報名，或前往官方連結了解詳細內容：https://www.surveycake.com/s/daX4N或洽詢718-746-8889 分機213了解詳情。