Dr. Fuji（DR.BOSS）公司熱銷家用高壓氧艙（HBOT）
Dr. Fuji（DR.BOSS）公司正在熱銷家用高壓氧艙（HBOT），標榜有助保健、長壽和抗衰老，在「長壽科技」（Longevity Tech）與高端養生圈中備受關注。像 Dr. Fuji 推出的系列產品，如 FJ-20067 或 HP800 系列，正從傳統的醫療場景，逐步滲透到家庭高端健康管理中。Dr. Fuji公司負責人DR.BOSS介紹高壓氧艙的功用時分析：
一、為什麼許多人選購高壓氧艙作為家用？
1.名人效應與社會精英的抗衰趨勢：在歐美及中國高端圈子裡，高壓氧艙已成為抗衰老的「新密碼」。從名模坎達爾·珍娜（Kendall Jenner）公開分享用它美容回春，到知名運動員（如內馬爾、菲爾普斯）都用它做高強度運動後的肌肉和組織修復，這股風潮讓許多高淨值人士將其視為居家常備的健康投資。
2.居家便利性與長期成本：單次去診所或康復中心做高壓氧療法的費用昂貴且耗時。對於需要高頻次（例如每周數次）使用以達到保健效果的用戶來說，購買一台如 DR.BOSS 智慧高壓氧艙放在家中，隨時可以體驗，長期來看反而是更高效、更划算的選擇。
3.技術成熟與家用化安全：Dr. Fuji 旗下的家用氧艙通常採用微高壓（Mild Pressure，1.3至2.0 ATA）及智慧化控制系統（如整合PSA製氧、觸控操作、安全洩壓等）。這種設計比醫院用的絕對高壓艙（通常高於2.0 ATA，並使用純氧）更加溫和，大幅降低非專業操作下氣壓傷害的風險，更適合家庭環境。
DR.BOSS繼續提及高壓氧艙的功用，保健長壽、抗衰老，真的是這麼回事嗎？
從細胞生物學的角度來看，高壓氧療法抗衰老確實有科學文獻支持；但從臨床醫學的角度看，它不能包治百病，家用效果因人而異。科學研究支持的「抗衰」邏輯在高壓（高於1個大氣壓）環境下吸入高濃度氧氣，可以使氧氣物理溶解在血液（血漿）中，而不單單依賴紅血球攜帶。研究指出可能有助逆轉細胞衰老標記（端粒變長）、促進膠原蛋白再生及細胞修復與抗炎。
Dr. Fuji（DR.BOSS）紐約法拉盛分店：136-20 Roosevelt Ave, 2nd Floor, Ste 200B, Flushing, NY 11354（新世界商城2樓200B攤位），營業時間：每周七天上午11時至晚上7時，網站：www.DrFuji.com，電話：888-343-3168、646-824-8873；微信號：DRFUJI WELLNESS。
因為相較於頻繁前往診所或康復中心，家用高壓氧艙可隨時使用，長期成本也更具效率；同時在高端養生圈與長壽科技市場中，已形成明顯需求。 文章指出，高壓氧療法在高壓環境下可增加氧氣溶解於血漿，研究上與細胞修復、抗炎、膠原蛋白再生及端粒變化等抗衰指標相關，但效果仍因人而異。 因家用機型多採1.3至2.0 ATA的微高壓與智慧控制，並整合PSA製氧、觸控操作和安全洩壓，相較醫院高壓艙更溫和，也更適合非專業環境。
精華 FAQ
因為相較於頻繁前往診所或康復中心，家用高壓氧艙可隨時使用，長期成本也更具效率；同時在高端養生圈與長壽科技市場中，已形成明顯需求。
文章指出，高壓氧療法在高壓環境下可增加氧氣溶解於血漿，研究上與細胞修復、抗炎、膠原蛋白再生及端粒變化等抗衰指標相關，但效果仍因人而異。
因家用機型多採1.3至2.0 ATA的微高壓與智慧控制，並整合PSA製氧、觸控操作和安全洩壓，相較醫院高壓艙更溫和，也更適合非專業環境。
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