Dr. Fuji（DR.BOSS）公司熱銷家用高壓氧艙（HBOT）

DR.BOSS於2026年9月19日參加世界日報在法拉盛舉辦的「潮玩中秋好市集」擺攤活動，向民眾推薦多款優良保健器材。

Dr. Fuji（DR.BOSS）公司正在熱銷家用高壓氧艙（HBOT），標榜有助保健、長壽和抗衰老，在「長壽科技」（Longevity Tech）與高端養生圈中備受關注。像 Dr. Fuji 推出的系列產品，如 FJ-20067 或 HP800 系列，正從傳統的醫療場景，逐步滲透到家庭高端健康管理中。Dr. Fuji公司負責人DR.BOSS介紹高壓氧艙的功用時分析：

一、為什麼許多人選購高壓氧艙作為家用？

1.名人效應與社會精英的抗衰趨勢：在歐美及中國高端圈子裡，高壓氧艙已成為抗衰老的「新密碼」。從名模坎達爾·珍娜（Kendall Jenner）公開分享用它美容回春，到知名運動員（如內馬爾、菲爾普斯）都用它做高強度運動後的肌肉和組織修復，這股風潮讓許多高淨值人士將其視為居家常備的健康投資。

2.居家便利性與長期成本：單次去診所或康復中心做高壓氧療法的費用昂貴且耗時。對於需要高頻次（例如每周數次）使用以達到保健效果的用戶來說，購買一台如 DR.BOSS 智慧高壓氧艙放在家中，隨時可以體驗，長期來看反而是更高效、更划算的選擇。

3.技術成熟與家用化安全：Dr. Fuji 旗下的家用氧艙通常採用微高壓（Mild Pressure，1.3至2.0 ATA）及智慧化控制系統（如整合PSA製氧、觸控操作、安全洩壓等）。這種設計比醫院用的絕對高壓艙（通常高於2.0 ATA，並使用純氧）更加溫和，大幅降低非專業操作下氣壓傷害的風險，更適合家庭環境。

DR.BOSS繼續提及高壓氧艙的功用，保健長壽、抗衰老，真的是這麼回事嗎？

從細胞生物學的角度來看，高壓氧療法抗衰老確實有科學文獻支持；但從臨床醫學的角度看，它不能包治百病，家用效果因人而異。科學研究支持的「抗衰」邏輯在高壓（高於1個大氣壓）環境下吸入高濃度氧氣，可以使氧氣物理溶解在血液（血漿）中，而不單單依賴紅血球攜帶。研究指出可能有助逆轉細胞衰老標記（端粒變長）、促進膠原蛋白再生及細胞修復與抗炎。

Dr. Fuji（DR.BOSS）紐約法拉盛分店：136-20 Roosevelt Ave, 2nd Floor, Ste 200B, Flushing, NY 11354（新世界商城2樓200B攤位），營業時間：每周七天上午11時至晚上7時，網站：www.DrFuji.com，電話：888-343-3168、646-824-8873；微信號：DRFUJI WELLNESS。

2026年8月29日，Dr. Fuji公司在法拉盛商改區主辦的街坊節活動中參展。

Dr. Fuji公司長年在全美各地展銷智能按摩椅等多項高效保健器械。