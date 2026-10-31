我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日光節約時間11/1結束 快調生理時鐘

林煒被讚「上古許光漢」 撲吻席曼寧尺度超大

Dr. Fuji（DR.BOSS）公司熱銷家用高壓氧艙（HBOT）

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
DR.BOSS於2026年9月19日參加世界日報在法拉盛舉辦的「潮玩中秋好市集」...
DR.BOSS於2026年9月19日參加世界日報在法拉盛舉辦的「潮玩中秋好市集」擺攤活動，向民眾推薦多款優良保健器材。

Dr. Fuji（DR.BOSS）公司正在熱銷家用高壓氧艙（HBOT），標榜有助保健、長壽和抗衰老，在「長壽科技」（Longevity Tech）與高端養生圈中備受關注。像 Dr. Fuji 推出的系列產品，如 FJ-20067 或 HP800 系列，正從傳統的醫療場景，逐步滲透到家庭高端健康管理中。Dr. Fuji公司負責人DR.BOSS介紹高壓氧艙的功用時分析：

一、為什麼許多人選購高壓氧艙作為家用？

1.名人效應與社會精英的抗衰趨勢：在歐美及中國高端圈子裡，高壓氧艙已成為抗衰老的「新密碼」。從名模坎達爾·珍娜（Kendall Jenner）公開分享用它美容回春，到知名運動員（如內馬爾、菲爾普斯）都用它做高強度運動後的肌肉和組織修復，這股風潮讓許多高淨值人士將其視為居家常備的健康投資。

2.居家便利性與長期成本：單次去診所或康復中心做高壓氧療法的費用昂貴且耗時。對於需要高頻次（例如每周數次）使用以達到保健效果的用戶來說，購買一台如 DR.BOSS 智慧高壓氧艙放在家中，隨時可以體驗，長期來看反而是更高效、更划算的選擇。

3.技術成熟與家用化安全：Dr. Fuji 旗下的家用氧艙通常採用微高壓（Mild Pressure，1.3至2.0 ATA）及智慧化控制系統（如整合PSA製氧、觸控操作、安全洩壓等）。這種設計比醫院用的絕對高壓艙（通常高於2.0 ATA，並使用純氧）更加溫和，大幅降低非專業操作下氣壓傷害的風險，更適合家庭環境。

DR.BOSS繼續提及高壓氧艙的功用，保健長壽、抗衰老，真的是這麼回事嗎？

從細胞生物學的角度來看，高壓氧療法抗衰老確實有科學文獻支持；但從臨床醫學的角度看，它不能包治百病，家用效果因人而異。科學研究支持的「抗衰」邏輯在高壓（高於1個大氣壓）環境下吸入高濃度氧氣，可以使氧氣物理溶解在血液（血漿）中，而不單單依賴紅血球攜帶。研究指出可能有助逆轉細胞衰老標記（端粒變長）、促進膠原蛋白再生及細胞修復與抗炎。

Dr. Fuji（DR.BOSS）紐約法拉盛分店：136-20 Roosevelt Ave, 2nd Floor, Ste 200B, Flushing, NY 11354（新世界商城2樓200B攤位），營業時間：每周七天上午11時至晚上7時，網站：www.DrFuji.com，電話：888-343-3168、646-824-8873；微信號：DRFUJI WELLNESS。

2026年8月29日，Dr. Fuji公司在法拉盛商改區主辦的街坊節活動中參展。
2026年8月29日，Dr. Fuji公司在法拉盛商改區主辦的街坊節活動中參展。

Dr. Fuji公司長年在全美各地展銷智能按摩椅等多項高效保健器械。
Dr. Fuji公司長年在全美各地展銷智能按摩椅等多項高效保健器械。

精華 FAQ

  • 因為相較於頻繁前往診所或康復中心，家用高壓氧艙可隨時使用，長期成本也更具效率；同時在高端養生圈與長壽科技市場中，已形成明顯需求。

  • 文章指出，高壓氧療法在高壓環境下可增加氧氣溶解於血漿，研究上與細胞修復、抗炎、膠原蛋白再生及端粒變化等抗衰指標相關，但效果仍因人而異。

  • 因家用機型多採1.3至2.0 ATA的微高壓與智慧控制，並整合PSA製氧、觸控操作和安全洩壓，相較醫院高壓艙更溫和，也更適合非專業環境。

上一則

優越健保「愛心村」推出2027年度Medicare 紅藍卡福利升級全方位守護社區長者健康
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

Viva 長壽中心法拉盛開幕 推廣健康壽命新理念

Viva 長壽中心法拉盛開幕 推廣健康壽命新理念
吃芒果能減少皺紋 科學家：這些蔬果都有效

吃芒果能減少皺紋 科學家：這些蔬果都有效
健康／適度壓力刺激粒線體 抗老化

健康／適度壓力刺激粒線體 抗老化
日照中心遭嚴查 長者怕受牽連老實出席 不敢再拿錢

日照中心遭嚴查 長者怕受牽連老實出席 不敢再拿錢

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

2026-10-27 02:29

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮

想在今年退休 五城市「生活成本低但高品質」值得考慮
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」
批肖戰「小城良方」劇情不專業、誤導大眾 網紅醫師挨告

批肖戰「小城良方」劇情不專業、誤導大眾 網紅醫師挨告