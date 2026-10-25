立足紐約·鏈接全球——美國餐飲業發展協會在聯合國總部舉行成立慶典暨首屆餐飲業可持續發展國際論壇

美國餐飲業發展協會核心發起人與重要受邀嘉賓於慶典現場獲頒榮譽紀念，攜手為北美餐飲業搭建資源共享與合作共贏的國際平台。

2026年10月13日，美國餐飲業發展協會（American Restaurant Development Association，簡稱ARDA）成立慶典暨首屆餐飲業可持續發展國際論壇在紐約聯合國總部舉行。來自美國各州及海外的餐飲企業家、政商僑界代表、行業領袖與特邀嘉賓齊聚一堂，共同見證協會正式亮相，並圍繞餐飲業創新發展、國際合作與可持續發展展開交流。活動由王早早主持。

美國餐飲業發展協會於2026年8月在紐約成立，由楊輝、林建中、王貴陽、陳世品、楊英勤、鄭旭、鄭行、朱春雷、陳克柱九位企業家共同發起，楊輝擔任首屆主席，林建中擔任榮譽主席，王貴陽擔任總顧問，鄭廷境擔任監事長，Jay Li（李蘇）擔任執行主席。

協會以“凝心聚力、服務企業、鏈通產業、智創未來”為宗旨，致力於連接餐飲品牌、供應鏈、金融資本、科技創新和專業服務資源，為餐飲企業交流合作、品牌發展和國際拓展搭建平台。

美國餐飲業發展協會核心發起人與重要受邀嘉賓於慶典現場獲頒榮譽紀念，攜手為北美餐飲業搭建資源共享與合作共贏的國際平台。

協會主席楊輝在致辭中表示，協會的成立源於餐飲行業人士希望加強交流、互相支持、共同發展的共同願望。餐飲企業在長期經營中積累了豐富的經驗、資源與行業智慧，協會希望把這些力量凝聚起來，建立一個資源共享、合作共贏的平台，為更多餐飲企業提供發展支持。楊輝主席表示，標準化、智能化、品牌國際化以及資本與產業融合，是餐飲業未來發展的重要方向。協會將積極推動人工智能技術與餐飲運營結合，促進供應鏈整合與資本合作，支持優秀餐飲品牌拓展美國及國際市場。他也期待協會成為餐飲企業、供應鏈夥伴、科技公司和投資機構之間的合作橋梁。

出席活動的嘉賓來自公共事務、國際交流、金融及餐飲產業等領域，包括紐約州共和黨主席 Edward F. Cox、摩爾多瓦前常駐聯合國代表 Alexandru Cujba 大使、OceanFirst Bank 首席執行官 Christopher D. Maher，以及國際知名中餐大師、《Yan Can Cook》節目主持人甄文達（Martin Yan）、國際餐飲聯合總會創會會長胡珠（Thomas Woo）、黃記煌創始人黃耕（Geng Huang）、世界中餐業聯合會副會長黃汝週（Charlie Huang）等並致辭祝賀。

美國餐飲業發展協會（ARDA）於紐約聯合國總部盛大舉行成立慶典，九位發起人與重量級政商界領袖、特邀嘉賓及全美餐飲業代表齊聚一堂，共同見證協會成立的歷史時刻。

慶典現場，九位發起人共同登台參加手印啓動儀式，正式開啓協會發展新篇章。大會還舉行了榮譽授聘儀式，向林建中、甄文達、胡珠、黃耕、黃汝週等榮譽主席，以及榮譽顧問、特聘顧問和各專業委員會負責人頒發榮譽證書、聘書與委任狀。接著, 協會總顧問王貴陽致謝詞, “衷心感謝所有發起人、合作夥伴、到場的每一位嘉賓，以及辛勤付出的工作人員。” 希望把這些力量凝聚起來，讓多年的積累彼此賦能，創造更大的價值。

當天舉行的首屆餐飲業可持續發展國際論壇圍繞“餐飲出海與全球化發展”“AI智能餐飲與科技創新”“餐飲供應鏈整合與升級”“資本與餐飲”四大主題展開交流。與會嘉賓結合行業實踐，分享發展經驗與創新思路，共同探討餐飲產業轉型升級和國際合作的新機遇。

此次成立慶典暨論壇為北美餐飲產業搭建了跨區域、跨行業的交流合作平台。未來，美國餐飲業發展協會將繼續立足紐約、鏈接全球，凝聚行業智慧與產業資源，推動餐飲企業向標準化、智能化、品牌化和國際化方向發展。

官方網站： www.ardaus.org

協會郵箱： [email protected]