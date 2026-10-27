聯邦眾議員蘇奧齊 關注華社 爭取連任

聯邦眾議員蘇奧齊（中）獲聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng，左）與長島鎮議員劉巧怡（Christine Liu，右）背書支持競選連任。

聯邦眾議員 蘇奧齊（Thomas Suozzi）任職以來，持續關注長島 華社，並聚焦民生、治安與移民 議題。蘇奧齊代表紐約州第3國會選區，曾任長島納蘇郡郡長及格倫科夫市長，具有律師及註冊會計師專業背景，長期關注生活成本、醫療保健、移民政策、公共安全及環境保護等議題。

蘇奧齊日前在長島新海德公園舉辦「一起喝早茶」活動，與近200名社區人士交流，聽取居民、醫療專業人士、小商家業主及社區領袖對地方議題的看法。他表示，希望透過面對面交流，了解華裔社區的實際需求，持續加強與居民的聯絡。他在另一場與華文媒體的交流中，也談及治安、稅負及移民政策。他表示，支持維護公共安全及加強執法，同時認為移民政策應區分涉及暴力犯罪者與為工作、家庭及生活而來的移民，並兼顧社區安全、勞動力需求及移民權益。

在生活可負擔性方面，蘇奧齊關注住房、食品、能源及醫療費用上漲對家庭造成的壓力，也支持透過州與地方稅（SALT）抵扣等政策，減輕部分家庭的稅務負擔。他並關注公立教育、小型企業發展及就業機會，希望協助地方經濟持續發展。

醫療保障方面，蘇奧齊反對削減重要的醫療及食品援助計畫，並關注長者及低收入家庭取得醫療服務的機會。他曾共同提出「老年人針灸療法法案」（Acupuncture for Our Seniors Act，H.R. 1667），倡議擴大長者接受針灸服務的機會。

蘇奧齊也參與國會亞太裔黨團（CAPAC）相關工作，關注反亞裔歧視及仇恨犯罪防治。新冠疫情期間，他曾與大長島華人協會（LICAA）及長島各界聯合抗疫聯盟（LILAC）合作，向格倫科夫護理與康復中心捐贈個人防護裝備，支援當地護理機構抗疫。

此外，長島飲用水安全、海灣生態及環境保護也是他關注的議題。他主張在推動地方經濟發展的同時，兼顧居民健康與自然環境。

選舉日期提醒：2026年聯邦眾議員選舉投票日為11月3日（星期二），提前投票日期為10月24日至11月1日。紐約市投票站開放時間依日期有所不同，納蘇郡及蘇福克郡居民則應查詢各自郡選舉委員會公布的投票地點與時間。詳情可參閱紐約州選舉委員會（New York State Board of Elections）及紐約市選舉委員會（NYC Board of Elections）網站。

蘇奧齊的政策涉及民生、治安、移民、醫療及環境等多項社區關切。選民可進一步了解其政策主張及國會紀錄，並依照自身關注的議題作出選擇。競選資訊可瀏覽：https://suozziforcongress.com/