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Alley Pond高爾夫中心全面升級 萬聖夜辦「幽靈球道」派對

紐約訊
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舒適的餐廳環境，客人賓至如歸。
舒適的餐廳環境，客人賓至如歸。

Alley Pond高爾夫球俱樂部設有71個智能定位高爾夫球專業擊球打位，球會將於10月31日舉辦「幽靈球道」萬聖狂歡夜晚會，座位有限，報名從速。

隨著現代都市生活節奏加快，集運動休閒、科技互動與家庭社交於一體的多元化運動場所日益受到紐約客青睞。位於紐約皇后區貝賽及道格拉斯頓交界的Alley Pond高爾夫中心（Alley Pond Golf Center），近年全面完成現代化升級，不僅引入全自動化供球設施與數位化高球互動系統，更結合特色餐飲、專業教學與主題派對，成為紐約市民平日休閒、假日聚會的熱門去處。

科技升級：自動上球與Golf X智慧系統提升擊球體驗

Alley Pond高爾夫中心全場配備71個戶外擊球打位，全面採用自動上球系統，免除傳統彎腰撿球、手動擺球的繁瑣步驟，提升練球效率與舒適度。此外，中心更引進了「Golf X」智慧高爾夫互動平台，透過感測與數據分析，即時回饋擊球軌跡、出球角度與飛行數據。玩家還可透過數位平台完成線上預訂與管理，將擊球練習轉化為趣味互動競賽，無論是初學者入門還是資深球手精進球技，皆能享受科技運動的樂趣。

全方位服務：多語種專業教學與一站式休閒餐飲

除了練習場地，Alley Pond高爾夫中心亦致力於高爾夫普及與青少年培訓。中心擁有專業教練陣容，提供英語、中文、韓語等多語種客製化教學課程，並定期開辦青少年高爾夫訓練營。中心附設的球具專賣店（Pro Shop）涵蓋各大品牌球桿、專業服裝及配件，滿足不同程度球手的裝備需求。在餐飲休閒方面，館內由專業廚師主理，提供中西式餐飲，並設有多功能VIP室內包廂，配備室內數位模擬器、視聽與KTV設備，適合家庭聚會、商務宴請及公司聯誼活動。

為迎接萬聖節，Alley Pond高爾夫中心將於10月31日（星期六）晚間8時至午夜12時，舉辦年度主題派對「幽靈球道」（The Haunted Fairway）。活動現場將佈置萬聖節主題氛圍，並安排現場DJ音樂秀、變裝大賽（Costume Contest）、幸運Bingo遊戲與擊球互動。年滿21歲的賓客還可選購2小時暢飲手環（Open Bar Upgrade，65美元）。主辦單位歡迎社區民眾盛裝出席，與親友在球道上共度兼具運動與節慶氛圍的萬聖之夜。

【Alley Pond Golf Center 相關資訊】

中心地址：232-01 Northern Blvd., Douglaston, NY 11362

萬聖節活動時間：10月31日晚上8時至午夜12時

活動詳情與線上報名：luma.com/7i2ego9w

高尚堂食酒吧餐堂，供應中西美食。
高尚堂食酒吧餐堂，供應中西美食。

智能先進科技的高爾夫球道。
智能先進科技的高爾夫球道。

精華 FAQ

  • 中心全場共有71個戶外擊球打位，並全面採用自動上球系統，同時導入Golf X智慧互動平台，可即時分析擊球軌跡、出球角度與飛行數據。

  • 中心提供英語、中文、韓語等多語種教學、青少年訓練營與Pro Shop球具販售，另有中西式餐飲、VIP包廂、室內模擬器及KTV等休閒功能。

  • 活動將於10月31日晚上8時至午夜12時舉行，內容包括萬聖節布置、現場DJ、變裝大賽、幸運Bingo與擊球互動，21歲以上者還可加購2小時暢飲手環。

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