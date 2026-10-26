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澤塔特許學校法拉盛分校正式開學 免費入學申請即日起受理

紐約訊
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澤塔特許學校是一所公立特許學校（Public Charter School），免...
澤塔特許學校是一所公立特許學校（Public Charter School），免學費，也不收取申請費。

澤塔特許學校（Zeta Charter Schools）旗下的法拉盛分校（Zeta Queens Flushing Elementary School）9月10日迎來首屆學生，共有131名幼稚園及一年級學生入學。學校在開學首日舉行剪綵儀式，慶祝新校園正式啟用。這所新學校為皇后區家庭提供了就近就讀的優質免費公立教育選擇。

2027–2028學年的入學申請已於10月1日開放，法拉盛分校目前接受幼稚園至二年級的入學申請，家長可參加招生說明會，並在線上提交申請。在法拉盛分校，學習不僅限於閱讀、寫作、數學和科學。教室內設有圖書角及閱讀區；科學教室和Z Lab則提供各種實作機會，讓學生透過動手操作，了解事物的運作原理，並探索工程領域。校園內另有跆拳道訓練館、音樂教室、足球場和棋藝教室。

澤塔特許學校創辦人兼執行長Emily Kim表示：「在澤塔，愛是教育的核心。深入了解每一位孩子，並用心培育他們的每一個面向，能讓學生感受到自己受到重視與支持，同時獲得適當的挑戰，充分發揮自身潛能。」

在學業成績方面，校方表示，去年澤塔特許學校旗下各校有92%的學生通過紐約州數學考試，86%通過英語語文藝術（English Language Arts，ELA）考試，五年級科學考試的通過率則達到92%。

法拉盛分校校長Courtney Erickson表示：「看著創校家庭在開學第一天帶著孩子走進校門，是我永遠難忘的時刻。這些學生是法拉盛這所學校長遠發展的起點。每天，我們都在實踐澤塔的信念：當你真正了解一個孩子，並相信他們的能力時，他們所能取得的成就將沒有上限。」

如何申請澤塔特許學校法拉盛分校：簡易指南如下：

1.誰可以申請？

紐約市各區的家庭都可以申請澤塔特許學校。申請者不需要居住在特定的學區內，入學也不需要參加入學考試。

2.可以申請哪些年級？

法拉盛分校正接受2027–2028學年幼稚園至二年級的入學申請。

3.如何提交申請？

家長可以上網提交申請，申請資料提供英文及中文版本。

如有疑問，請透過以下方式聯絡招生團隊：電子郵件：[email protected]；電話：646-480-1654；簡訊：傳送「Zeta」至同一電話號碼。

提交申請的家庭將獲邀參加校園參觀活動及線上說明會，與學校社群交流，並進一步了解孩子在澤塔特許學校可以獲得的學習體驗。

精華 FAQ

  • 法拉盛分校在9月10日正式開學，並舉行剪綵儀式迎接新校園啟用。首屆共有131名幼稚園及1年級學生入學，象徵學校在皇后區展開新的辦學里程碑。

  • 家長可上網提交申請，資料提供英文及中文版本，並可參加招生說明會與校園參觀。紐約市各區家庭皆可申請，不限學區，也不需要參加入學考試。

  • 校內不只重視閱讀、寫作、數學和科學，還設有圖書角、Z Lab、跆拳道館、音樂教室、足球場與棋藝教室。校方也表示，去年旗下學校數學、ELA與5年級科學通過率表現亮眼。

紐約州 法拉盛 皇后區

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