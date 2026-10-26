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現代Palisade Hybrid榮獲WardsAuto「十大最佳引擎與動力系統」大獎

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2026現代Palisade Hybrid三排座油電混合休旅車。
2026現代Palisade Hybrid三排座油電混合休旅車。

現代汽車2026 Palisade Hybrid油電混合休旅車榮獲WardsAuto年度評選的十大最佳引擎與動力系統大獎。Palisade Hybrid三排休旅車結合油電混合的高效油耗、機械式全輪驅動、329匹馬力，以及預估619哩的續航里程。這是現代汽車第18次獲得WardsAuto獎項，也是該獎創辦32年以來，現代汽車旗下三排休旅車的動力系統第二次獲獎。

北美現代技術中心電動動力研發總監Kyoung Pyo Ha博士表示：「Palisade Hybrid的設計旨在提供客戶對三排休旅車所預期的性能，同時顯著提升油耗效益。現代汽車很榮幸能在油電混合的研發上獲得WardsAuto的認可。」

現代2026 Palisade是現代汽車的旗艦三排休旅車，提供可選配的油電混合動力系統及一系列新一代科技，重新定義了高級三排休旅車的體驗。

獲獎的2.5升渦輪增壓直列四缸混合動力系統提供329匹馬力和339磅-呎的扭力，搭配六速自動變速，並提供前輪驅動和HTRAC®全輪驅動版本，預計在高速公路上可達到每加侖30哩（30mpg）以上的油耗表現。

這款油電混合動力系統的最大牽引能力估計為四千磅。此外，這款油電混合車型還新增了全新的駐留模式（Stay Mode），可在車輛停放時監測電池系統，延長車載資訊娛樂系統和空調的使用時間。

WardsAuto新車評選大獎經理兼評審Robin Warner表示：「現代汽車致力於打造一款運轉平穩且安靜的油電混合動力車型，同時配備了全機械式的全輪驅動系統。這不僅能讓駕駛人在濕滑路面上獲得穩健的抓地力，還能幫助他們節省加油的時間與開支。」

只有全新或經過重大改進的動力系統及前一年的獲獎者，才有資格參與WardsAuto大獎評選。WardsAuto的評審在實際駕駛情況下對26款動力系統進行了評估，考察其馬力、扭力、噪音與振動（NVH）表現、實際效能，以及科技創新。

更多資訊請至www.HyundaiNews.com或北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。

精華 FAQ

  • 這款2026 Palisade Hybrid獲得WardsAuto年度評選的「十大最佳引擎與動力系統」大獎，主因是兼具性能、效率與科技創新，並在實際駕駛評測中表現突出。

  • 它採用2.5升渦輪增壓直列四缸混合動力系統，輸出329匹馬力與339磅-呎扭力，搭配6速自排，並提供前驅與HTRAC®全輪驅動版本。

  • 官方估計其高速油耗可達30mpg以上，最大牽引能力約4,000磅，並新增Stay Mode，可在停車時延長資訊娛樂與空調使用時間，提升日常便利性。

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