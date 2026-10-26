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近期活動

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10月26日（週一）

●課後青少年休閒活動

After School Youth Recreation

10/26, 2:30 p.m.–5:00 p.m.

Location: 93-29 Queens Blvd., Queens

https://www.nycgovparks.org/

10月27日（週二）

●拉丁舞健身

Latin Dance Fitness

10/27, 11:00 a.m.–11:45 a.m.

Location: 1000 Rosedale Ave., Bronx

https://www.nycgovparks.org/

10月28日（週三）

智慧型手機入門教學

Smartphone Basics

10/28, 10:30 a.m.–12:00 p.m.

Location: 41-17 Main St., Flushing

https://www.queenslibrary.org/

10月29日（週四）

●椅子健身運動

Chair Exercise

10/29, 3:00 p.m.–4:00 p.m.

Location: 196-36 Northern Blvd., Flushing

https://www.queenslibrary.org/

10月30日（週五）

●活力趣味循環訓練

Fit & Fun Circuit Training

10/30, 6:00 p.m.–6:45 p.m.

Location: 1848 Carnaga Ave., Queens

https://www.nycgovparks.org/

10月31日（週六）

●萬聖節臉部彩繪

Halloween Face Painting with Party Colors

10/31, 2:00 p.m.–4:00 p.m.

Location: 158-21 Jewel Ave., Flushing

https://www.queenslibrary.org/

11月1日（週日）

●秋季獨木舟體驗

Fall Canoeing

11/1, 11:00 a.m.–12:30 p.m.

Location: Holten Ave. and Purdy Place

https://www.nycgovparks.org/

精華 FAQ

  • 公告整理的是10月26日到11月1日的一週活動，依日期逐日列出，讓民眾能清楚掌握當週可參加的社區課程與體驗。

  • 活動地點主要分布在Queens、Bronx與Flushing一帶，場館包含社區地址、圖書館及公園相關據點，方便不同區域居民前往參加。

  • 活動類型包含休閒、舞蹈健身、手機入門、椅子運動、循環訓練、萬聖節彩繪與獨木舟體驗；主辦資訊則標示NYC Parks與Queens Library網站。

智慧型手機

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