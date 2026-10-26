近期活動
10月26日（週一）
●課後青少年休閒活動
After School Youth Recreation
10/26, 2:30 p.m.–5:00 p.m.
Location: 93-29 Queens Blvd., Queens
https://www.nycgovparks.org/
10月27日（週二）
●拉丁舞健身
Latin Dance Fitness
10/27, 11:00 a.m.–11:45 a.m.
Location: 1000 Rosedale Ave., Bronx
https://www.nycgovparks.org/
10月28日（週三）
●智慧型手機入門教學
Smartphone Basics
10/28, 10:30 a.m.–12:00 p.m.
Location: 41-17 Main St., Flushing
https://www.queenslibrary.org/
10月29日（週四）
●椅子健身運動
Chair Exercise
10/29, 3:00 p.m.–4:00 p.m.
Location: 196-36 Northern Blvd., Flushing
https://www.queenslibrary.org/
10月30日（週五）
●活力趣味循環訓練
Fit & Fun Circuit Training
10/30, 6:00 p.m.–6:45 p.m.
Location: 1848 Carnaga Ave., Queens
https://www.nycgovparks.org/
10月31日（週六）
●萬聖節臉部彩繪
Halloween Face Painting with Party Colors
10/31, 2:00 p.m.–4:00 p.m.
Location: 158-21 Jewel Ave., Flushing
https://www.queenslibrary.org/
11月1日（週日）
●秋季獨木舟體驗
Fall Canoeing
11/1, 11:00 a.m.–12:30 p.m.
Location: Holten Ave. and Purdy Place
https://www.nycgovparks.org/
公告整理的是10月26日到11月1日的一週活動，依日期逐日列出，讓民眾能清楚掌握當週可參加的社區課程與體驗。 活動地點主要分布在Queens、Bronx與Flushing一帶，場館包含社區地址、圖書館及公園相關據點，方便不同區域居民前往參加。 活動類型包含休閒、舞蹈健身、手機入門、椅子運動、循環訓練、萬聖節彩繪與獨木舟體驗；主辦資訊則標示NYC Parks與Queens Library網站。
精華 FAQ
公告整理的是10月26日到11月1日的一週活動，依日期逐日列出，讓民眾能清楚掌握當週可參加的社區課程與體驗。
活動地點主要分布在Queens、Bronx與Flushing一帶，場館包含社區地址、圖書館及公園相關據點，方便不同區域居民前往參加。
活動類型包含休閒、舞蹈健身、手機入門、椅子運動、循環訓練、萬聖節彩繪與獨木舟體驗；主辦資訊則標示NYC Parks與Queens Library網站。
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