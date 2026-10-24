CRESYN於繁華都市 邂逅靜謐雅居深耕長島市的開發團隊，打造39戶精品共管公寓

長島市精品公寓CRESYN共39戶，房型涵蓋Studio至兩房（效果圖）。

AI摘要 文章摘要整理： CRESYN是長島市一個39戶精品共管公寓案，結合雙開發商經驗、現代住宅設計與完善設施，主打便利通勤與自住投資需求。

紐約長島市 （Long Island City）住宅市場再添精品公寓建案。由ZD Jasper與Winspire Development聯合開發、嘉實地產（Tru Realty）代理銷售的CRESYN，位於長島市37-28 Crescent Street，全樓六層、共39戶共管公寓(Condo)，房型涵蓋Studio、一臥室及兩臥室，訴求現代住宅設計、完善公共設施與便捷交通，為自住及投資買家提供不同購屋選擇。

CRESYN開發團隊具有長島市住宅市場經驗。其中，ZD Jasper擁有逾20年開發經歷，過去參與Greene、5 Court Square及Paragon等長島市住宅建案，並將對區域發展、住宅需求及市場環境的了解，運用於CRESYN的產品規劃。

合作開發商Winspire Development同樣具有紐約住宅及綜合用途建案的開發經驗。此次雙方合作，從住宅格局、室內設計到公共空間配置，強調在美觀與實用之間取得平衡，建案規模維持在39戶，定位為中小型精品住宅。

交通是CRESYN的一項主要賣點。建案鄰近39th Avenue的N、W線地鐵站，搭乘地鐵前往曼哈頓約10分鐘，對於需要每日往返曼哈頓工作的上班族，以及希望兼顧城市生活與住宅環境的買家而言，具有一定便利性。長島市近年住宅發展持續增加，周邊也逐漸形成餐飲、文化、休閒及商業機能兼具的生活圈。

住宅室內設計以明亮及實用為主，層高約9英尺4英寸至10英尺3英寸，配置大面積窗戶及白橡木複合木地板。廚房採用訂製櫥櫃及燒結石檯面，並配備冰箱、爐灶、烤箱及洗碗機等家電。衛浴則選用Grohe、Duravit及TOTO等品牌產品。

居住機能方面，CRESYN各住宅配備洗衣機、烘乾機及VRF冷暖空調系統，部分單位另設私人陽台或露台。公共設施則包括屋頂露台、休閒座椅及燒烤區，提供住戶戶外休閒及聚會空間；大樓另設健身中心及住戶休息室。此外，建案規劃門衛大堂、訪客對講系統、包裹室、Amazon Lockers、自行車存放空間及部分私人儲藏間，並採取寵物友善政策，滿足城市居民的日常需求。

長島市近年逐漸由傳統工業區轉型為紐約重要住宅及商業生活區，區內除了餐飲及購物選擇增加，文化及休閒資源也相對集中。MoMA PS1、野口勇美術館（Noguchi Museum）以及河濱公園等設施，為當地居民提供藝術、文化及戶外休閒選擇。加上與曼哈頓之間的交通便利，長島市已成為不少紐約居民考慮購置住宅的區域之一。

嘉實地產表示，CRESYN希望結合長島市的區位條件與開發團隊的住宅開發經驗，提供有意在紐約置產的買家另一項選擇。目前建案由嘉實地產代理銷售，有興趣了解房型及銷售資訊者，可直接向該公司洽詢。

嘉實地產聯絡人：Diamond Niu

電話：516-591-6666

公司聯絡方式：

嘉實地產 Tru Realty

電話：929-806-0505

電郵：[email protected]