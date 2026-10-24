法拉盛慈惠堂2027開春團拜 即日起接受報名2/5子時誦經祈福 太歲燈、光明燈開放登記

美國紐約法拉盛慈惠堂外觀富麗堂皇，莊嚴肅穆。

美國紐約法拉盛 慈惠堂（Temple of Mercy Charity）謹定於2027年2月5日（星期五，農曆十二月廿九日）晚上11時子時舉行開春團拜，誦經祈福，並於2月6日（星期六，農曆正月初一）上午8時至下午4時開放參拜，有意參加的信眾，請盡早報名預約，以利安排。

堂方道長沈真萍提醒善男信女，2027年的太歲燈、光明燈、改運、跳關、拜太陽以及消災祈福，現在開放報名，歡迎前往燒香問事。沈道長表示，法拉盛慈惠堂1992年在法拉盛凱辛納大道開辦，1998年擴遷至現址，人員與設備日臻完善，內外裝潢亦力求富麗堂皇、莊嚴肅穆。

創堂34周年的法拉盛慈惠堂，供奉無極瑤池大聖西王金母大天尊像，大堂每天上午9時至11時、中午12時30分至下午2時開放，逢周四公休，初一、十五及菩薩聖誕與法會期間除外，歡迎信眾前往參拜。地址：135-23 37th Ave., Flushing, NY 11354（介於緬街與王子街，亞洲酒店隔壁），電話：718-460-8575、718-885-6998。