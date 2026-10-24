Viva 長壽中心法拉盛開幕 推廣健康壽命新理念

Viva長壽中心在法拉盛開幕。

AI摘要 文章摘要整理： Viva 長壽中心於法拉盛開幕，以健康壽命為核心，透過科技評估、個人化營養與運動建議，協助華人社區實踐長期健康管理。

隨著全球人口高齡化以及健康觀念不斷改變，現代人對於健康的追求，已經從單純「活得久」，逐漸轉向「如何健康、有活力、有品質地活得更久」。位於法拉盛 的Viva Longevity Center（Viva長壽中心）近日開幕，以科技、營養、運動與身心療癒為主軸，打造紐約華人社區長壽健康生活平台。

從 Lifespan 到 Healthspan：長壽不只是多活幾年

Viva 所倡導的 Longevity（長壽健康），並不僅僅是增加生命的年數。Lifespan（壽命）指一個人從出生到生命結束的時間長度；Healthspan（健康壽命）則關注一個人在生命過程中能夠維持健康、活力、自理能力及良好生活品質的時間。活得久，是 Lifespan；健康、有活力地活得久，是 Healthspan。這正是 Viva 希望帶給紐約社區的長壽理念。

隨著年齡增長，特別是進入40歲、50歲以後，人體的肌肉量、代謝、睡眠、體力及身體組成都可能發生變化。因此，現代「抗衰老」的重點並不只是讓外表看起來年輕，而是透過科學營養、規律運動、肌肉維護、睡眠、壓力管理以及積極的社交生活，支持健康老化，讓人生更長久的同時，也擁有更好的生活品質。

智慧科技＋個人化評估，讓健康管理更了解自己

Viva 的一大特色，是將智慧科技與個人化健康生活管理帶入社區。中心提供智慧健康與生活方式評估，可生成約15頁個人分析報告，結合相關生理資料、體質傾向、營養、運動、睡眠、壓力及生活方式等多個面向，讓會員進一步了解自己的身體狀態與生活習慣。之後再依個人目標進行營養、運動及生活方式評估，幫助會員建立更個人化、可以長期執行的健康管理方向。

Viva 特別關注一些長期面對健康管理困難的族群，包括：

-經常感覺身體沉重、疲倦、容易浮腫，也就是華人傳統觀念中常說的「濕氣重」人士；

-已經控制飲食、努力運動，但體重管理仍然十分困難的人士；

-40歲、50歲以後發現代謝及身體組成明顯改變的人士；

-更年期前後的女性，面對體重、肌肉、睡眠、精力、皮膚狀態及整體活力變化；

-工作繁忙、壓力大，沒有足夠時間照顧自己的人士；

-希望提前進行健康管理、維持年輕活力及健康老化的人士。

Viva 的理念不是單純追求體重秤上的數字，而是從營養、運動、睡眠、壓力、肌肉維護、生活方式等多個方面進行綜合管理。中心希望幫助大家更清楚地認識自己的生活方式，並找到更適合自己的長期健康方向。中心也表示，如涉及各類疾病及健康風險，應進一步諮詢合格的醫療專業人員。

中心將陸續提供：AI智慧健康與生活方式評估、個人化營養指導、健康營養課程、拉筋及身體放鬆、頌缽身心療癒、舞蹈課程、交誼舞課程、花藝療癒，以及不同主題的健康教育活動。Viva 的營養健康理念也結合長期的營養教育經驗，並與康寶萊（Herbalife）所倡導的優質營養、運動與積極健康生活方式相結合。

Viva Longevity Center（Viva 長壽中心）地址：133-51 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354。