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守護畢生心血與房產 紐約華人應認識「信託」

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君信聯合律師樓施律師為客戶量身規劃信託方案。
君信聯合律師樓施律師為客戶量身規劃信託方案。

AI摘要

文章摘要整理：

文章提醒紐約華人，遺囑不等於萬無一失，信託才是兼顧隱私、資產保全與傳承的關鍵工具，並可依家庭需求量身規劃。

華人移民在美奮鬥半生，累積了房產與財富，但在遺產規劃與資產保護上，常因不熟悉美國法律錯失規劃良機。「會賺錢」只是起步，「安全守住並傳承」才是關鍵。君信聯合律師樓深耕紐約，業務涵蓋信託規劃，協助客戶降低官司、醫療費及家庭變故等風險。

破除迷思：有遺囑為何還需信託？

以為立「遺囑」（Will）就萬無一失，是常見的盲點。遺囑需經法庭認證（Probate），耗時數月至數年，費用一般估計約占遺產3%至8%，且資產明細公開。「信託」（Trust）則能繞過法庭認證程序，較快速分配資產，並較能保護隱私。

信託的五大實戰功能：

1. 白卡信託（兼顧福利與房產保全）：紐約長期護理費高昂。設立不可撤銷「白卡信託」，長者可依法保全自住房產，在符合規定的前提下申請政府醫療福利（Medicaid），並避免房產日後被政府追討醫療費用。

2. 訴訟保護（法律防火牆）：針對高訴訟風險人士（如企業主、醫師），信託可將所有權與受益權分離，在一定條件下有助抵禦債權人追討。

3. 防範婚姻分割與揮霍財產：房產若直接過戶給子女，日後一旦與婚後財產混同，子女離婚時可能被列入婚姻財產分配。信託可設「防揮霍條款」（Spendthrift Clause）；並採分階段發放，防範子女揮霍資產。

4. 遺產稅務規劃：紐約州遺產稅率高，且有「稅收懸崖」（遺產超過免稅額一定比例時，整筆遺產都須課稅）。信託是中高淨值家庭合法節稅、妥善傳承財富的常用工具。

5. 保障特殊需求家人：設立特殊需求信託，可在不影響身心障礙家屬領取政府福利資格的前提下，提供終生的額外經濟與醫療支持。

專業的事交給專業。信託需依家庭財務與個人意願量身訂做。君信聯合律師樓秉持「直擊痛點、親力親為」理念，評估稅務與法律風險。

【君信聯合律師樓聯絡資訊】

曼哈頓辦公室：401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013｜電話：212-965-8686

法拉盛辦事處：38-08 Union St., Suite 9D, Flushing, NY 11354｜電話：212-965-8661（敬請預約）

本文供一般參考，不構成法律意見，個案請洽律師諮詢。

精華 FAQ

  • 因為遺囑通常要經過法院認證，流程較久、費用也高，且資產明細可能公開；信託則可避開認證程序，更快分配財產，也較能保護家人隱私。

  • 白卡信託可在符合法規前提下，協助長者保全自住房產，同時申請Medicaid等政府醫療福利，並降低日後房產被追討醫療費用的風險。

  • 信託可用來降低訴訟風險、避免子女離婚時財產被納入分配，也能透過防揮霍條款分期給付；此外，還可協助高淨值家庭做遺產稅規劃，並照顧特殊需求家人。

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