DR.BOSS於2026年9月19日參加世界日報在法拉盛舉辦的「潮玩中秋好市集」擺攤活動，向民眾推薦多款保健器材。

AI摘要 文章摘要整理： Dr. Fuji推出家用高壓氧艙，搭上長壽科技與高端養生風潮，主打居家便利、長期成本與微高壓安全設計，但其抗衰效果仍屬研究中的潛力而非包治百病。

Dr. Fuji（DR.BOSS）公司正熱銷家用高壓氧艙（HBOT），標榜可用於保健與抗衰老。高壓氧艙是當下「長壽科技」（Longevity Tech）和高端養生圈中流行的保健設備。Dr. Fuji推出的FJ-20067、HP800等系列產品，正從傳統醫療場景，逐步走進家庭健康管理。

Dr. Fuji公司負責人DR.BOSS分析高壓氧艙的功用及潛在局限時表示：一、為什麼許多人選購高壓氧艙作為家用？1. 名人效應與菁英抗衰趨勢：在歐美及中國高端圈子裡，高壓氧艙已成為抗衰老的「新密碼」。從名模肯達爾．珍娜（Kendall Jenner）公開分享用它美容，到知名運動員（如內馬爾、菲爾普斯）用它做高強度運動後的肌肉和組織修復，這股風潮讓許多高資產族群視之為居家健康投資。2. 居家便利與長期成本：到診所或復健中心做高壓氧療程，單次費用高且耗時。對需要高頻次（例如每周數次）使用的人來說，在家中添置一台DR.BOSS智慧高壓氧艙，隨時可以使用，長期來看更省時、更划算。3. 技術成熟與家用安全：Dr. Fuji旗下家用氧艙通常採用微高壓（Mild Pressure，1.3至2.0 ATA）及智慧化控制系統（如整合PSA製氧、觸控操作、安全洩壓等），比醫院使用的高壓艙（通常高於2.0 ATA並使用純氧）溫和，可降低非專業操作下氣壓傷害的風險，較適合家庭環境。

DR.BOSS接著談到：二、保健長壽、抗衰老，真是這麼回事嗎？從細胞生物學角度來看，高壓氧的抗衰老作用已有初步研究顯示其潛力；但從臨床醫學角度看，它不能包治百病，家用效果因人而異。1. 研究所指的「抗衰」邏輯：在高壓（高於1個大氣壓）環境下吸入高濃度氧氣，可使氧氣以物理方式溶解在血液（血漿）中，而不單靠紅血球攜帶。相關研究指出，這可能為身體組織帶來以下改變：A. 細胞衰老指標（端粒長度）變化。B. 促進膠原蛋白再生。C. 細胞修復與抗發炎。

Dr. Fuji（DR.BOSS）紐約法拉盛分店地址：136-20 Roosevelt Ave., 2nd Floor, Ste 200B, Flushing, NY 11354（新世界商城2樓200B攤位）；營業時間：每天上午11時至晚上7時；網站：www.DrFuji.com；電話：888-343-3168、646-824-8873；微信號：DRFUJI WELLNESS。

DR.BOSS於2026年9月19日參加世界日報在法拉盛舉辦的「潮玩中秋好市集」擺攤活動，向民眾推薦多款保健器材。

DR.BOSS於2026年9月19日參加世界日報在法拉盛舉辦的「潮玩中秋好市集」擺攤活動，向民眾推薦多款保健器材。