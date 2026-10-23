青年女高音馬曉玢卡內基音樂廳獨唱會11/1威爾獨奏廳 演唱歌劇詠嘆調與中國聲樂作品

青年女高音馬曉玢將於11月1日晚在卡內基音樂廳舉辦獨唱音樂會。

AI摘要 文章摘要整理： 青年女高音馬曉玢11月1日將於紐約卡內基音樂廳威爾獨奏廳舉辦獨唱會，演唱歌劇詠嘆調及中國聲樂作品，展現中西音樂交流。

青年女高音歌唱家馬曉玢博士將於11月1日（星期日）晚上7時30分，在紐約卡內基音樂廳 （Carnegie Hall）威爾獨奏廳（Weill Recital Hall）舉辦個人獨唱音樂會，為紐約觀眾呈現一場融匯中西方聲樂藝術的演出。

馬曉玢畢業於曼尼斯音樂學院（Mannes School of Music）及密西根州 立大學（Michigan State University）音樂學院，擁有兩個音樂碩士學位及音樂藝術博士學位。她曾在多部經典歌劇中擔任主要角色，累積豐富的舞台演出經驗，並曾在中國全國性聲樂比賽及香港 國際聲樂比賽中榮獲金獎，多次登台紐約林肯中心、卡內基音樂廳等頂尖藝術殿堂。她以精湛的聲樂造詣、細膩的情感詮釋與舞台魅力，深獲樂迷好評。

本場獨唱音樂會編排了多首經典歌劇詠嘆調、中外藝術歌曲及中國聲樂作品，曲目風格多元，兼具經典藝術魅力與文化特色。馬曉玢將以歌聲和真摯的藝術表達，帶領觀眾走進中西方音樂藝術的世界，感受不同文化背景下聲樂作品的韻味與情感。

此次音樂會不僅是馬曉玢個人聲樂藝術的展示，也是中西方音樂文化交流的機會。音樂會獲紐約多個文化藝術團體及社團支持。

音樂會由環球華藝公司、紐約詩畫琴棋會、華美文化藝術中心、美國紹興同鄉會主辦；協辦單位包括東方百靈藝術團、鼎新文化藝術會、321藥房、All-pro Adjustment LLC等。

音樂會11月1日晚上7時30分至9時30分演出，地址為154 West 57th St., New York, NY 10019。查詢電話：917-363-3755、929-264-8612、925-448-5328、917-573-5853。歡迎各界朋友及音樂愛好者蒞臨欣賞。