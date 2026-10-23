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謝欽寺隆瑞尼瑪喇嘛紐約主持「忿怒蓮師灌頂」10/25祈願息災除障， 法拉盛喜來登舉行

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隆瑞尼瑪喇嘛將於本週日（10/25）在紐約法拉盛主持「忿怒蓮師灌頂」法會。（主辦...
隆瑞尼瑪喇嘛將於本週日（10/25）在紐約法拉盛主持「忿怒蓮師灌頂」法會。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

謝欽寺資深上師隆瑞尼瑪喇嘛將於10/25在法拉盛喜來登主持「忿怒蓮師灌頂」，透過藏傳佛教修法為信眾祈福，並祈願息災除障、世界和平。

尼泊爾謝欽寺資深金剛上師及佛法教師隆瑞尼瑪喇嘛（Lama Lungrig Nyima）將於10月25日（星期日）中午12時30分至下午3時，在法拉盛喜來登酒店舉行「忿怒蓮師灌頂」法會，現場備有中文翻譯。主辦單位表示，希望透過傳統藏傳佛教修法，為有緣信眾提供祈福、修持與聞法的機會。

此次法會由聯合喜馬拉雅謝欽佛法弘揚團體（United Himalayan Shechen Followers New York）主辦，地點在酒店7樓Gallery（135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354）。活動以「忿怒蓮師」修法為主題，期望透過佛法傳承的加持與修持，祈願平息戰爭、天災、疾病等障礙，並祈求世界和平。

隆瑞尼瑪喇嘛長年依止佛法傳承精進修學，圓滿完成三次傳統三年閉關，累積深厚的佛法及禪修實修經驗，現於謝欽寺教授敏林傳承金剛薩埵修法（Minling Dorsem）及大圓滿法門（Dzogchen），並引導修行者閉關實修。

多年來他應邀赴世界各地弘法，主持佛法開示、祈福加持、薈供及各類法會，將藏傳佛教教法傳承介紹給不同地區的信眾。此次在紐約舉行灌頂法會，為當地佛教徒及對藏傳佛教有興趣人士提供親近傳承上師、聞法及了解金剛乘修行傳統的機會。

法會主題「忿怒蓮師」（Guru Dragpo）在藏傳佛教金剛乘傳統中，是蓮花生大士（Guru Padmasambhava）的忿怒相之一，其修法與降伏障礙、護持修行、摧破負面力量，以及將負面能量轉化為修道助緣等理念密切相關。

佛教密乘中的「忿怒」形象，與一般人理解的憤怒、仇恨或報復並不相同。按照密乘教法的象徵意義，忿怒相以慈悲與智慧為根本，代表面對無明、煩惱、執著及修行障礙時，以迅速而堅定的方式加以對治。因此，外在看似威猛的形象，所象徵的核心並非傷害眾生，而是轉化障礙、守護修行與利益眾生的力量。

主辦單位表示，此次活動亦希望讓參與者了解藏傳佛教金剛乘的文化、修行理念及師承傳統，並祈願社會安定、家庭平安及眾生離苦得樂。

查詢及預約可洽Tashi（917-453-4306）、Morgan陳（646-322-3119）、Michael黃（917-731-6130，微信號Michael 6310），或電郵[email protected]

精華 FAQ

  • 活動定於10月25日星期日中午12時30分至下午3時，在法拉盛喜來登酒店7樓Gallery舉行，地址為135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354，現場並提供中文翻譯。

  • 法會以「忿怒蓮師」修法為主題，藉由傳承加持與密乘修持，祈願平息戰爭、天災、疾病等障礙，並希望參與者獲得祈福、修持與聞法的機會。

  • 他長年依止傳承精進修學，已圓滿完成3次傳統3年閉關，現於謝欽寺教授Minling Dorsem與Dzogchen，也常應邀赴世界各地主持開示、祈福及各類法會。

法拉盛 尼泊爾

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