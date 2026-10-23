飛達建材 門類廚衛五金一站購足世界日報讀者購物享特價或獲贈小禮品

AI摘要 文章摘要整理： 飛達建材在法拉盛提供門類、廚衛與五金一站式採購，主打現貨供應、工廠直銷與多樣訂製服務，並推出讀者特價。

位於法拉盛 大學點大道的飛達建材公司（FEIDA SISS Corp）已為紐約法拉盛及周邊地區服務20多年，提供門類、廚衛、水電五金等產品一站式採購服務，現貨供應。新增特價產品有各款室內白底漆木門、巴西 進口實心松木門、貼皮實木門帶框套及各種木線條、門線、方板。公司採用工廠直銷模式，以貨櫃直接進貨，省去中間環節，批發兼門市零售，設有停車場，歡迎裝修師傅、建築商、零售店家、屋主選購。

一樓浴室展廳：多款浴室玻璃門，分推拉式、外開式，有框式與無框式，均為鋼化玻璃，邊框有亮光、啞光、金色、黑色，尺寸從21吋到108吋，並可訂製。另有各款洗手盆櫃、鏡櫃、LED鏡櫃。還有多款名牌及自有品牌水龍頭，以及節水馬桶、智能馬桶。

二樓門類展廳：10多個系列的室內木門，寬度從12吋到36吋，高度從80吋到96吋，有兩格、單格、平面、玻璃木門、空心門、實心門、衣櫃門、陽台門，及訂做的預裝框（Pre-hung）門。

入戶門展區：近20款入戶金屬門，有鑄鋁門、銅門、鐵藝門，有現貨也可訂製。

各種五金、電料、水管、常用工具、特殊輔助工具及矽膠（Silicone）、填縫劑（Caulking）等均有現貨。

廚房展廳有知名品牌（方太、櫻花、千鶴、太平洋等）油煙機及爐具；公司具20多年櫥櫃及檯面設計經驗，可提供專業設計建議。

裝飾線板（Moulding）展區有各種門線、門框板、地腳線、收邊條、天花板及牆面防水裝飾PU線板、燈盤、羅馬柱。

聯絡方式：

地址：27-20 College Point Blvd, Flushing, NY 11354

電話：718-321-9111

網站：siss.nyc

微信ID：siss2720（加微信看特價）