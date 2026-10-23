飛達建材 門類廚衛五金一站購足世界日報讀者購物享特價或獲贈小禮品
飛達建材在法拉盛提供門類、廚衛與五金一站式採購，主打現貨供應、工廠直銷與多樣訂製服務，並推出讀者特價。
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飛達建材在法拉盛提供門類、廚衛與五金一站式採購，主打現貨供應、工廠直銷與多樣訂製服務，並推出讀者特價。
位於法拉盛大學點大道的飛達建材公司（FEIDA SISS Corp）已為紐約法拉盛及周邊地區服務20多年，提供門類、廚衛、水電五金等產品一站式採購服務，現貨供應。新增特價產品有各款室內白底漆木門、巴西進口實心松木門、貼皮實木門帶框套及各種木線條、門線、方板。公司採用工廠直銷模式，以貨櫃直接進貨，省去中間環節，批發兼門市零售，設有停車場，歡迎裝修師傅、建築商、零售店家、屋主選購。
一樓浴室展廳：多款浴室玻璃門，分推拉式、外開式，有框式與無框式，均為鋼化玻璃，邊框有亮光、啞光、金色、黑色，尺寸從21吋到108吋，並可訂製。另有各款洗手盆櫃、鏡櫃、LED鏡櫃。還有多款名牌及自有品牌水龍頭，以及節水馬桶、智能馬桶。
二樓門類展廳：10多個系列的室內木門，寬度從12吋到36吋，高度從80吋到96吋，有兩格、單格、平面、玻璃木門、空心門、實心門、衣櫃門、陽台門，及訂做的預裝框（Pre-hung）門。
入戶門展區：近20款入戶金屬門，有鑄鋁門、銅門、鐵藝門，有現貨也可訂製。
各種五金、電料、水管、常用工具、特殊輔助工具及矽膠（Silicone）、填縫劑（Caulking）等均有現貨。
廚房展廳有知名品牌（方太、櫻花、千鶴、太平洋等）油煙機及爐具；公司具20多年櫥櫃及檯面設計經驗，可提供專業設計建議。
裝飾線板（Moulding）展區有各種門線、門框板、地腳線、收邊條、天花板及牆面防水裝飾PU線板、燈盤、羅馬柱。
聯絡方式：
地址：27-20 College Point Blvd, Flushing, NY 11354
電話：718-321-9111
網站：siss.nyc
微信ID：siss2720（加微信看特價）
公司提供門類、廚衛、水電五金、電料、水管、工具與裝飾線板等品項，並兼顧現貨供應與訂製服務，方便裝修師傅、建築商、零售店家及屋主一次採購。 浴室展廳有推拉式、外開式、有框與無框玻璃門，以及洗手盆櫃、鏡櫃和智能馬桶；門類展廳則有室內木門、Pre-hung門與近20款入戶金屬門。 可前往27-20 College Point Blvd, Flushing, NY 11354，或致電718-321-9111；也可瀏覽網站siss.nyc，並加微信ID siss2720查看特價產品。
精華 FAQ
公司提供門類、廚衛、水電五金、電料、水管、工具與裝飾線板等品項，並兼顧現貨供應與訂製服務，方便裝修師傅、建築商、零售店家及屋主一次採購。
浴室展廳有推拉式、外開式、有框與無框玻璃門，以及洗手盆櫃、鏡櫃和智能馬桶；門類展廳則有室內木門、Pre-hung門與近20款入戶金屬門。
可前往27-20 College Point Blvd, Flushing, NY 11354，或致電718-321-9111；也可瀏覽網站siss.nyc，並加微信ID siss2720查看特價產品。
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