我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

飛達建材 門類廚衛五金一站購足世界日報讀者購物享特價或獲贈小禮品

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

飛達建材在法拉盛提供門類、廚衛與五金一站式採購，主打現貨供應、工廠直銷與多樣訂製服務，並推出讀者特價。

位於法拉盛大學點大道的飛達建材公司（FEIDA SISS Corp）已為紐約法拉盛及周邊地區服務20多年，提供門類、廚衛、水電五金等產品一站式採購服務，現貨供應。新增特價產品有各款室內白底漆木門、巴西進口實心松木門、貼皮實木門帶框套及各種木線條、門線、方板。公司採用工廠直銷模式，以貨櫃直接進貨，省去中間環節，批發兼門市零售，設有停車場，歡迎裝修師傅、建築商、零售店家、屋主選購。

一樓浴室展廳：多款浴室玻璃門，分推拉式、外開式，有框式與無框式，均為鋼化玻璃，邊框有亮光、啞光、金色、黑色，尺寸從21吋到108吋，並可訂製。另有各款洗手盆櫃、鏡櫃、LED鏡櫃。還有多款名牌及自有品牌水龍頭，以及節水馬桶、智能馬桶。

二樓門類展廳：10多個系列的室內木門，寬度從12吋到36吋，高度從80吋到96吋，有兩格、單格、平面、玻璃木門、空心門、實心門、衣櫃門、陽台門，及訂做的預裝框（Pre-hung）門。

入戶門展區：近20款入戶金屬門，有鑄鋁門、銅門、鐵藝門，有現貨也可訂製。

各種五金、電料、水管、常用工具、特殊輔助工具及矽膠（Silicone）、填縫劑（Caulking）等均有現貨。

廚房展廳有知名品牌（方太、櫻花、千鶴、太平洋等）油煙機及爐具；公司具20多年櫥櫃及檯面設計經驗，可提供專業設計建議。

裝飾線板（Moulding）展區有各種門線、門框板、地腳線、收邊條、天花板及牆面防水裝飾PU線板、燈盤、羅馬柱。

聯絡方式：

地址：27-20 College Point Blvd, Flushing, NY 11354

電話：718-321-9111

網站：siss.nyc

微信ID：siss2720（加微信看特價）

精華 FAQ

  • 公司提供門類、廚衛、水電五金、電料、水管、工具與裝飾線板等品項，並兼顧現貨供應與訂製服務，方便裝修師傅、建築商、零售店家及屋主一次採購。

  • 浴室展廳有推拉式、外開式、有框與無框玻璃門，以及洗手盆櫃、鏡櫃和智能馬桶；門類展廳則有室內木門、Pre-hung門與近20款入戶金屬門。

  • 可前往27-20 College Point Blvd, Flushing, NY 11354，或致電718-321-9111；也可瀏覽網站siss.nyc，並加微信ID siss2720查看特價產品。

巴西 世界日報 法拉盛

上一則

紐約馬拉松抽送350張終點看台票 26日截止登記

下一則

周末好去處／總督島南瓜節登場 免費領瓜、賞秋色迎萬聖節
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美家櫥櫃工廠直營款式齊全 每月都有特價品

美家櫥櫃工廠直營款式齊全 每月都有特價品
省事、省時、省錢、省心 家家裝修一站式服務灣區深耕逾20年 從估價設計到選材施工一手包辦

省事、省時、省錢、省心 家家裝修一站式服務灣區深耕逾20年 從估價設計到選材施工一手包辦
好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面

好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面
「168信用卡電腦公司」快速24小時到賬商家資金運轉流暢

「168信用卡電腦公司」快速24小時到賬商家資金運轉流暢

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格