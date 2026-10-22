優越健保－愛心村推出2027年度Medicare紅藍卡福利升級 多項福利 守護社區長者健康

優越健保－愛心村（VillageCareMAX）推出2027年度聯邦醫療保險（Medicare）紅藍卡福利升級。

深耕社區近五十年的非營利醫療保險 機構優越健保 －愛心村（VillageCareMAX），推出2027年度Medicare綜合優選計劃（MAP）多項福利升級，涵蓋牙科、視力、聽力、生活補助、針灸及交通服務，並新增健身卡會員福利，為符合資格的會員提供更全面的醫療保障與生活支援。

深耕華人社區 提供多語言貼心服務

自2019年在法拉盛設立社區服務中心以來，優越健保－愛心村持續拓展華人社區服務。2021年，機構於布碌崙 設立社區中心，現址位於八大道5315號；今年6月，再增設華埠東百老匯辦公室及社區中心，方便更多居民就近瞭解Medicare計劃及相關福利。

三個服務中心提供普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話等多語言服務，協助長者瞭解健保福利、提供保險諮詢，並找到適合自身需求的計劃，另每週定期安排專員提供Medicaid（白卡）續期協助。

2027年度主要福利亮點

* FLEX福利卡：每年$645，每月發放$53.75，可用於符合規定的牙科、視力及聽力相關開支；未使用金額可逐月結轉。

* OTC非處方藥品及生活補助：每年最高$3,660，每月約$305，可用於符合資格的非處方藥品、食品雜貨、水電費、汽油費、房租或房貸補助、害蟲防治、室內空氣品質用品及公共交通等；今年新增健身中心會員費（如YMCA）、指定健身器材及數碼認知訓練相關計劃。未使用金額可逐月結轉，年底到期。

* 牙科福利：$0共付額，提供符合計劃規定的預防性及綜合性牙科服務，無年度給付上限。

* 針灸治療：每年最多40次，為會員提供更多治療選擇。

* 交通服務：提供符合規定的醫療用途接送服務，另有每年24次非醫療用途接送服務。

* 眼鏡補助：$350（配眼鏡）

* 助聽器補助：$1,250（配助聽器）

在年度開放投保期（10月15日至12月7日），優越健保－愛心村將於每週六在法拉盛、布碌崙兩地的社區中心舉辦2027年度Medicare計劃福利講座，幫助社區居民瞭解新年度計劃福利及相關保障。活動名額有限，有興趣的居民請提前致電相關社區中心預約座位。

民眾如欲瞭解2027年度Medicare計劃福利、資格及使用條件，可於週一至週五上午9時至下午5時，致電或親臨以下社區中心查詢：

* 法拉盛社區中心：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355（緬街老昌發超市旁），電話：(718) 517-2600

* 布碌崙社區中心：5315 8th Ave, Brooklyn, NY 11220，電話：(718) 517-2650

* 華埠社區中心：49 East Broadway, New York, NY 10002