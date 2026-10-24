擁抱海濱奢華生活：Lighthouse Rockaway全新公寓預售啟動

洛克威海濱新地標——Lighthouse Beach Sixty-Seventh，重新定義海岸奢華生活。

紐約知名開發商The Beechwood Organization近日宣布，位於洛克威（Rockaways）的全新旗艦項目——Lighthouse Beach Sixty-Seventh（以下簡稱The Lighthouse）正式動工，並同步開放預售。這座樓高12層的海濱奢華公寓是Arverne by the Sea大型整體規劃社區的延伸，旨在為洛克威半島引入前所未見的高品質生活。

The Lighthouse位於皇后區 洛克威黃金地段（1-41 Beach 67th St, Arverne, NY），共規劃82個精品住宅單位，憑藉絕佳地理位置與奢華海濱生活設計，可望成為市場新焦點。項目由享譽國際的Ismael Leyva Architects建築師事務所操刀設計，也是繼長島Westbury的The Selby項目後，Beechwood與該事務所的第二度合作。室內設計則由Forbes Design Group的Abby Forbes負責，以沙與海的自然色調為靈感，打造精緻且舒適的居住空間。

The Beechwood Organization負責人暨總裁Steven Dubb表示：「我們致力於創造與海洋連結的家園，同時引入洛克威地區前所未有的生活方式與服務設施。」建築師Ismael Leyva也指出，該項目提供極具機能性的格局規劃，結合壯闊的海景視野與豐富的室內外休閒設施，這在洛克威半島尚屬首見。

為滿足現代購屋者對生活品質的追求，The Lighthouse提供全方位的度假級配套與海濱生活設施，包括：

* 休閒空間：高架式海濱泳池與日光浴甲板、戶外酒吧與燒烤區。

* 健康與生活：專業健身中心、兒童遊戲室、休閒娛樂廳。

* 專業服務：24小時禮賓及櫃檯服務。

* 現代需求：專為遠端工作設計的共享辦公空間（co-working space）與會議室，以及自行車與衝浪板存放設施。

絕佳區位，兼顧自然與城市便利

項目坐落於知名的Arverne by the Sea大型混合用途社區旁，該社區被視為美國東北部最成功的海濱再開發項目之一。The Lighthouse的地理位置極具優勢，居民既可享受優美的海岸線，也能利用便捷的市區交通，包括A線地鐵、當地巴士路線、NYC Ferry渡輪服務，且距離甘迺迪國際機場（JFK）僅約11英里。

該案單位格局涵蓋套房（Studio）至三房，面積515至1,737平方呎不等，預計於2028年秋季交屋。目前預售價格60萬美元起。開發商表示，對於希望在建案完工前搶先選購的買家而言，現在正是入場的好時機。

無論是追求舒適居住環境的家庭，或是看好海濱地區發展潛力的投資者，Lighthouse Rockaway皆提供了完善的規劃。如欲了解更多樓盤細節、預售資訊及預約參觀，請瀏覽官方網站：lighthouserockaways.com，或致電718-577-5129查詢。

洛克威海濱新地標——Lighthouse Beach Sixty-Seventh，重新定義海岸奢華生活。