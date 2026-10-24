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美加美國際美容美髮學院　慶創校17周年 兩百餘名畢業生歡度2025-26年度畢業典禮

紐約訊
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美加美學院校長陳素華（右二）與特約導師劉麗君（左）等人一同切蛋糕，共享畢業喜悅。
美加美學院校長陳素華（右二）與特約導師劉麗君（左）等人一同切蛋糕，共享畢業喜悅。

位於曼哈頓西村精華地段的美加美國際美容美髮學院（Beauty Beauty International School），日前隆重慶祝創校17周年，並舉行2025-26年度畢業典禮。校長陳素華（Cindy Chen）邀請政界、商界、僑社及社會賢達等多位嘉賓出席，為兩百餘名應屆畢業生送上祝福與期許。

陳素華校長邀請多位民選官員親自到場祝賀並頒發表揚狀，受邀出席的有紐約州參議員陳學理、前紐約州眾議會副議長歐提茲、紐約州眾議員鄭永佳的代表Andrew Windsor、百老匯舞台劇編導關鴻鈞、中國重慶梓韻美業集團董事長暨美妝導師劉麗君（美加美國際美容美髮學院特約導師）；到場致意的還有美東台師校友會會長暨新發達電召車服務公司董事長譚宗楊夫婦、華人社區聯合會會長伍太（Angel Wu）、前市議員Ari Kagan辦公室前經理Angel Fung，以及聯合地產經紀人Le Guan。

畢業典禮上，陳校長祝福畢業生前程似錦，並頒發優秀教師獎、優秀員工獎及優秀學生獎，以表彰獲獎者在工作與學業上的卓越表現。陳校長歡迎畢業學生隨時回校接受進階培訓與輔導，精進技藝，為事業發展奠定基礎。

被問到美容美髮美甲執照的申請問題時，陳校長表示，全美50州均規定美容美髮美甲從業人員必須持有執照。許多從外州前來美加美就讀的學生，或由外州轉到紐約工作的美容業者，都需要換領紐約州執照。她說，該校可協助學生辦理轉州執照，辦妥後即可投入職場，發展個人事業。

美加美國際美容美髮學院各項新班正在招生，學費優惠。陳校長介紹，該院是政府立案的合格美容學校，設備齊全，配置標準教室及教材，並擁有優良師資，用心培育人才。該校的培訓課程依據州政府規定設計，認真教學，並協助畢業生就業。凡有志投入美容美髮業者，均歡迎到該院進修，習得謀生本領，終生受益。

報名或查詢，可洽該院招生辦公室主任暨學校合夥人劉小燕（Michelle Liu），或招生團隊余鳳儀（Iris Yu）及Ashley Yeboah；客戶服務部Nancy、Evelyn Chen、Lucia；後勤部Johnny Zhang及譚永明。

美加美國際美容美髮學院地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014。交通：搭乘地鐵A/B/C/D/E/F/M線至W 4 St-Washington Sq站，或1線至Christopher St-Stonewall站。電話：212-343-1983、646-235-5408，歡迎預約。

美加美國際美容美髮學院隆重慶祝創校17周年，並舉行2025-26年度畢業典禮。
美加美國際美容美髮學院隆重慶祝創校17周年，並舉行2025-26年度畢業典禮。

精華 FAQ

  • 學院在曼哈頓西村慶祝創校17周年，並舉行2025-26年度畢業典禮，現場為兩百餘名畢業生送上祝福，也頒發多項獎項表揚師生表現。

  • 出席嘉賓包括紐約州參議員陳學理、前州眾議會副議長歐提茲、鄭永佳代表Andrew Windsor等，另有僑社、商界與社區人士到場致意。

  • 陳素華表示，學校可協助學生辦理轉州執照，也提供進階培訓、就業輔導與招生課程，幫助學員依州規定取得執照並投入美容美髮職場。

紐約州 百老匯 眾議員

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