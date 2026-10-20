成龍補習班提早規劃贏在起跑點 疊加多重優惠最多可省千元

位於法拉盛圖書館後方的成龍補習班總校外觀。

新年度將至，孩子的教育規劃是家長關心的焦點。有46年教學經驗的成龍 補習班推出2027年學費優惠，協助家長以較少的預算，為孩子做好全年學習規劃。隨著教育成本逐年上漲，成龍補習班提早推出優惠，只要在2027年1月9日春季班開學日之前報名，就能享受多項優惠。

這次優惠方案包括「報兩季減600元」與「提前報名再減200元」，兩者相加共可節省800元。此外，暑期班學費將於明年元旦起調漲200元，若現在一次報名春季班與暑期班，實際可節省約1000元。

針對希望長期穩固學業的家庭，補習班還推出「一報三季」減1000元的優惠，並免費贈送23次「寫作專精班」課程，加強寫作能力。此外，選擇SAT或SHSAT下午1時至4時班，可再減200元；舊生一律享95折，新生報名兩季或三季也可比照舊生享95折。兩人同時報名再減30元，三人同時報名減50元；州會考成績有一科獲4分可減50元，兩科獲4分減100元。補習班另開設線上課程，學費約為實體課的一半，家長可依需求彈性安排，例如一季上實體課、一季上網課，也可隨時互換，學費多退少補。

不少家長關心，孩子在不同年級該如何規劃補習？成龍補習班依不同年級的學習關鍵期，提供相應課程。4年級與5年級學生可提早準備天才班及特殊初中入學考試；6年級學生除準備杭特天才中學入學考試，也可為兩年後的特殊高中入學考試（SHSAT）打好基礎，目標包括史岱文森高中、布朗士科學高中及布碌崙科技高中等特殊高中；7年級是準備升高中考試的關鍵期，提前一年有系統地補習，有助爭取第一志願；8年級學生考完高中入學考試後即可接續補習，為日後申請哈佛、耶魯、賓大、哥大等常春藤名校提早準備。

到了高中階段，9年級提前準備PSAT與SAT，不僅有助提高標準化考試分數，也能加強數學與閱讀寫作能力，進而提升在校成績。據該補習班統計，9年級開始補習SAT的學生，在校總平均成績（GPA）每年可提升2至4分。10年級學生一開學就要考PSAT，這是預測未來SAT成績的重要指標，及早補習可補強弱項；11年級學生若第一次SAT成績未達預期，更應把握提升的關鍵期，補足差距，為申請理想大學做準備；12年級則要把握最後衝刺機會，力求在秋冬季的SAT考試中取得更高分數。

成龍補習班以為期24周的春季班鞏固全學年課業，再以每周上課5天、為期6周半的暑期班加強實力，幫助孩子在各階段爭取理想成績。諮詢電話：917-640-6918（吳經理Candace），來電必回。各校地址：法拉盛校：41-60 Kissena Blvd.；布碌崙八大道校：60街829號（近8大道）；布碌崙20大道校：6804 20th Ave.（夾68街）；華埠校：158 Hester St.（喜士打街夾勿街）。詳細課程資訊可瀏覽官網meprepny.com。